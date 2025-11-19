Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de kurulan "İkaz ve Alarm Sistemi" test edilecek

        Mersin'de, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hayata geçirilen "İkaz ve Alarm Sistemi" (İKAS) kapsamında 21 Kasım'a kadar yüksek sesli siren ve anons testleri yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 14:06 Güncelleme: 19.11.2025 - 14:06
        Mersin'de kurulan "İkaz ve Alarm Sistemi" test edilecek
        Mersin'de, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hayata geçirilen "İkaz ve Alarm Sistemi" (İKAS) kapsamında 21 Kasım'a kadar yüksek sesli siren ve anons testleri yapılacak.

        Valiliğin yazılı açıklamasında, AFAD'ın İKAS projesinin yaygınlaştırma için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

        Kentte kurulumu tamamlanan sistemlerin testleri için 21 Kasım'a kadar yüksek sesli siren ve anonsların yapılacağı bildirilen açıklamada, vatandaşların paniğe kapılmaması istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

