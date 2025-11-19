Mersin'de kurulan "İkaz ve Alarm Sistemi" test edilecek

Mersin'de, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hayata geçirilen "İkaz ve Alarm Sistemi" (İKAS) kapsamında 21 Kasım'a kadar yüksek sesli siren ve anons testleri yapılacak.

Valiliğin yazılı açıklamasında, AFAD'ın İKAS projesinin yaygınlaştırma için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kentte kurulumu tamamlanan sistemlerin testleri için 21 Kasım'a kadar yüksek sesli siren ve anonsların yapılacağı bildirilen açıklamada, vatandaşların paniğe kapılmaması istendi.