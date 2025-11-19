Milli kick boksçu Hatip Emlek, Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek
Milli kick boksçu Hatip Emlek, 21-30 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda yarışacak.
Mersin Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, başkent Abu Dabi'deki organizasyonda büyük erkekler kategorisinde yarışacak milli sporcu, 57 kilogramda ringe çıkacak.
Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Hatip, şampiyona öncesi Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener'e ziyarette bulundu.
Şener, Hatip'e şampiyonada "başarı" diledi.
Ziyarette Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Mahmut Veysi Karamehmetoğlu ve antrenör Nasır Kandemir de yer aldı.
