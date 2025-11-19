Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz öğretmenleri ağırladı
Mersin'in Tarsus ilçesinde öğretmenler, Kaymakam Mehmet Ali Akyüz'ü ziyaret etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu'nun eşlik ettiği Şehit İshak İlkokulu'nun müdürü Salih İpek ve öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Akyüz'e ziyarette bulundu.
Anteplioğlu, ilçede Öğretmenler Günü kapsamında yapılacak etkinlikler hakkında Akyüz'e bilgi verdi.
Akyüz de eğitimcilerin, geleceğin şekillenmesinde önemli rol oynadığını belirterek, öğretmenlere teşekkür etti.
