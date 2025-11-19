Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Silifke ilçesinde öğrenci velileri kan bağışı yaptı

        Mersin'in Silifke ilçesinde öğrenci velileri kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 17:49 Güncelleme: 19.11.2025 - 17:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Silifke ilçesinde öğrenci velileri kan bağışı yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Silifke ilçesinde öğrenci velileri kan bağışında bulundu.

        Türk Kızılay Silifke Şubesince Gazipaşa İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler şiir okudu, şarkı söyledi.

        Veliler de program kapsamında kurulan çadırda kan bağışı yaptı.

        Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nimet Çelik ve Türk Kızılay Silifke Şube Başkanı Murat Yıldırım da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        18 yıl sonra parmak izi eşleşti! Cani anneye kelepçe!
        18 yıl sonra parmak izi eşleşti! Cani anneye kelepçe!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        19 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        19 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Kahreden fotoğraf... Mezarlıkta buluştular!
        Kahreden fotoğraf... Mezarlıkta buluştular!
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"

        Benzer Haberler

        Mersin'de aranan zihinsel engelli Sergen'in cansız bedeni bulundu
        Mersin'de aranan zihinsel engelli Sergen'in cansız bedeni bulundu
        Filoya katılan sondaj gemisi, kırmızı ve beyaza boyandı
        Filoya katılan sondaj gemisi, kırmızı ve beyaza boyandı
        EİT Ülkeleri 2. Tur Operatörleri Forumu Mersin'de başladı
        EİT Ülkeleri 2. Tur Operatörleri Forumu Mersin'de başladı
        Vali Toros'un katılımıyla Tarsus'taki huzur uygulamalarında silah ve uyuştu...
        Vali Toros'un katılımıyla Tarsus'taki huzur uygulamalarında silah ve uyuştu...
        Ters şeritten gelen forklift baba ve çocuklarına çarptı
        Ters şeritten gelen forklift baba ve çocuklarına çarptı
        Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz öğretmenleri ağırladı
        Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz öğretmenleri ağırladı