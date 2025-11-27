Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Tarsus'ta temaslarda bulundu
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mersin'in Tarsus ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Özdağ, Mersin Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti. Yeni Ömerli Mahallesi'ndeki Yarenlik Alanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi ve esnafla sohbet etti.
Özdağ, temaslarını Atatürkçü Düşünce Derneği Tarsus Şubesi'ni ziyaret ederek sonlandırdı.
