        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Tarsus'ta temaslarda bulundu

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mersin'in Tarsus ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 19:45 Güncelleme: 27.11.2025 - 19:45
        
        

        Özdağ, Mersin Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti. Yeni Ömerli Mahallesi'ndeki Yarenlik Alanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi ve esnafla sohbet etti.

        Özdağ, temaslarını Atatürkçü Düşünce Derneği Tarsus Şubesi'ni ziyaret ederek sonlandırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

