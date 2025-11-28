Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, sanayi esnafıyla bir araya geldi
Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla buluştu.
Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla buluştu.
Önge, bir restoranda gerçekleşen buluşmada, göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları çalışmaları anlattı.
En büyük önceliklerinin mali disiplin olduğunu kaydeden Önge, "Bugün gururla söyleyebilirim ki, belediyemizin tüm borçlarını ödedik ve devlete karşı hiçbir vergi borcumuz kalmadı." dedi.
Önge daha sonra sanayi esnafının taleplerini dinledi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.