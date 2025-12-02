Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde mahalle parkları yenileniyor

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde mahallelerdeki parklarda bakım ve yenileme çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 10:35 Güncelleme: 02.12.2025 - 10:35
        Mersin'in Akdeniz ilçesinde mahalle parkları yenileniyor
        Mersin'in Akdeniz ilçesinde mahallelerdeki parklarda bakım ve yenileme çalışması yapıldı.

        Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Karacailyas Şakir Gülmen Mahallesi Parkı'nda zemin, çevre ve peyzaj düzenlemesi gerçekleştirdi.

        Karo ve bordür ile parkın yürüyüş yollarını da yenileyen ekipler, alanda spor ve oyun grubu aletleri ile kameriye, bank ve çöp kovaları yerleştirdi.

        Parktaki boş ve kuru alanlara da çim ekilerek yenileme çalışması tamamlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

