Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, engelliliğin sosyal yönleriyle herkesi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini en aza indirgemek için herkesin katkısına, duyarlılığına ve ortak çabasına ihtiyaç hissedilen toplumsal bir husus olduğunu belirtti.

Tüm engelli vatandaşların 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlayan Topsakaloğlu, mesajında şunları kaydetti:

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın şuuruyla hareket eden sosyal devlet anlayışına sahip olarak engelli vatandaşlarımızın umutlarını yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba sarf edip çözümler üretmek en önemli sorumluluklarımızın başında gelmektedir."