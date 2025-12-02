Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Şanal, mesajında, 3 Aralık'ın, engellilerin sorunlarına dikkatin çekilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması adına önem taşıdığını belirtti.
Engelliliğin, toplumsal boyutlarıyla herkesi yakından ilgilendiren ortak bir mesele olduğunu kaydeden Şanal, şu ifadeleri kullandı:
"Engelli kardeşlerimizin eğitim, istihdam, sağlık ve sosyal yaşam koşullarının iyileştirilmesi, önlerindeki fiziksel ve zihinsel engellerin kaldırılması için devletimizin ve yerel yönetimlerimizin çalışmaları kararlılıkla sürdürülmektedir. Unutulmamalıdır ki en büyük engel kalplerdeki sevgisizliktir. Fiziki engeller, ancak empati, hoşgörü ve dayanışmayla aşılabilir. Engelli vatandaşlarımızın azim, kararlılık ve yaşama sevinciyle elde ettikleri başarılar hepimiz için ilham kaynağıdır."
