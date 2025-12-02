Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

        Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 10:55 Güncelleme: 02.12.2025 - 10:55
        Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şanal, mesajında, 3 Aralık'ın, engellilerin sorunlarına dikkatin çekilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması adına önem taşıdığını belirtti.

        Engelliliğin, toplumsal boyutlarıyla herkesi yakından ilgilendiren ortak bir mesele olduğunu kaydeden Şanal, şu ifadeleri kullandı:

        "Engelli kardeşlerimizin eğitim, istihdam, sağlık ve sosyal yaşam koşullarının iyileştirilmesi, önlerindeki fiziksel ve zihinsel engellerin kaldırılması için devletimizin ve yerel yönetimlerimizin çalışmaları kararlılıkla sürdürülmektedir. Unutulmamalıdır ki en büyük engel kalplerdeki sevgisizliktir. Fiziki engeller, ancak empati, hoşgörü ve dayanışmayla aşılabilir. Engelli vatandaşlarımızın azim, kararlılık ve yaşama sevinciyle elde ettikleri başarılar hepimiz için ilham kaynağıdır."

