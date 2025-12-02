Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge'den Dünya Engelliler Günü mesajı

        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 12:39 Güncelleme: 02.12.2025 - 12:39
        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge'den Dünya Engelliler Günü mesajı
        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Önge, mesajında, engelsiz bir yaşamı kalıcı kılma sorumluluğunda olduklarını belirtti.

        Her vatandaşın topluma değer katacağına inandıklarını kaydeden Önge, şu ifadeleri kullandı:

        "Hep birlikte sevgi, saygı ve dayanışmayla engelleri aşacağız. Bu anlamlı günde, tüm engelli vatandaşlarımızı ve onların hayatlarını kolaylaştırmak için büyük fedakarlıkla çalışan ailelerini ve gönüllüleri en kalbi duygularımla selamlıyor, sağlıklı, mutlu ve engelsiz bir yaşam diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

