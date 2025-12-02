Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge'den Dünya Engelliler Günü mesajı

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Önge, mesajında, engelsiz bir yaşamı kalıcı kılma sorumluluğunda olduklarını belirtti.

Her vatandaşın topluma değer katacağına inandıklarını kaydeden Önge, şu ifadeleri kullandı:

"Hep birlikte sevgi, saygı ve dayanışmayla engelleri aşacağız. Bu anlamlı günde, tüm engelli vatandaşlarımızı ve onların hayatlarını kolaylaştırmak için büyük fedakarlıkla çalışan ailelerini ve gönüllüleri en kalbi duygularımla selamlıyor, sağlıklı, mutlu ve engelsiz bir yaşam diliyorum."