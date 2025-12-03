Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de midibüsle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti

        Mersin'in Tarsus ilçesinde midibüsle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 12:53 Güncelleme: 03.12.2025 - 12:53
        Mersin'de midibüsle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti
        Mersin'in Tarsus ilçesinde midibüsle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

        D-750 kara yolunun Sağlıklı mevkisinde ​​​​​​​Emrah Güngör'ün (27) kullandığı 01 BEJ 173 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen N.Y. (61) idaresindeki 14 ACY 203 plakalı midibüs çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan ve hayatını kaybettiği belirlenen Güngör'ün cenazesi morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

