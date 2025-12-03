Mersin'de LPG dolumu yapılan araçtaki gaz kaçağını işçinin önlemesi kamerada

Başka bir araçla ilgilendiği sırada durumu fark eden işçilerden Ertuğrul Talaş, koşarak aracın yanına gidip pompayı söktü.

Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi Çiftçiler Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda 27 Kasım'da, bir otomobile LPG dolumu yapıldığı sırada sürücünün aracı henüz pompa yerinden çıkarılmadan hareket ettirmesi nedeniyle gaz kaçağı oluştu.

