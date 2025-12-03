Mersin'de LPG dolumu yapılan araçtaki gaz kaçağını işçinin önlemesi kamerada
Mersin'deki bir akaryakıt istasyonunda otomobile LPG dolumu yapıldığı sırada oluşan gaz kaçağına işçinin müdahalede bulunması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi Çiftçiler Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda 27 Kasım'da, bir otomobile LPG dolumu yapıldığı sırada sürücünün aracı henüz pompa yerinden çıkarılmadan hareket ettirmesi nedeniyle gaz kaçağı oluştu.
Başka bir araçla ilgilendiği sırada durumu fark eden işçilerden Ertuğrul Talaş, koşarak aracın yanına gidip pompayı söktü.
İş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedilen olay sonrasında otomobil sürücüsü, tehlikeyi önleyen Talaş'ın yanına giderek tokalaştı.
