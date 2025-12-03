Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de LPG dolumu yapılan araçtaki gaz kaçağını işçinin önlemesi kamerada

        Mersin'deki bir akaryakıt istasyonunda otomobile LPG dolumu yapıldığı sırada oluşan gaz kaçağına işçinin müdahalede bulunması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Giriş: 03.12.2025 - 13:08 Güncelleme: 03.12.2025 - 13:08
        Mersin'de LPG dolumu yapılan araçtaki gaz kaçağını işçinin önlemesi kamerada
        Mersin'deki bir akaryakıt istasyonunda otomobile LPG dolumu yapıldığı sırada oluşan gaz kaçağına işçinin müdahalede bulunması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi Çiftçiler Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda 27 Kasım'da, bir otomobile LPG dolumu yapıldığı sırada sürücünün aracı henüz pompa yerinden çıkarılmadan hareket ettirmesi nedeniyle gaz kaçağı oluştu.

        Başka bir araçla ilgilendiği sırada durumu fark eden işçilerden Ertuğrul Talaş, koşarak aracın yanına gidip pompayı söktü.

        İş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedilen olay sonrasında otomobil sürücüsü, tehlikeyi önleyen Talaş'ın yanına giderek tokalaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

