        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de minibüsün çarptığı çocuk öldü

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde minibüsün çarptığı 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 11:43 Güncelleme: 05.12.2025 - 11:43
        Huzurkent Mahallesi D-400 kara yolunda, dün akşam V.G idaresindeki 33 AEJ 574 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Y'ye çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Ali Y'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

