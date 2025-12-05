Mersin'de minibüsün çarptığı çocuk öldü
Mersin'in Akdeniz ilçesinde minibüsün çarptığı 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Huzurkent Mahallesi D-400 kara yolunda, dün akşam V.G idaresindeki 33 AEJ 574 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Y'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Ali Y'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
