        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de tekeri kopan tır nedeniyle yol ulaşıma kapandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde beton blok taşıyan tırın arka tekerinin kopması sonucu yol trafiğe kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 14:12 Güncelleme: 05.12.2025 - 14:12
        Mersin'in Erdemli ilçesinde beton blok taşıyan tırın arka tekerinin kopması sonucu yol trafiğe kapandı.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen beton blok yüklü 06 CYE 076 plakalı tırın, Mersin-Silifke D-400 kara yolu Erdemli Sanayi Sitesi kavşağında dönüş yaptığı sırada arka tekerlerinden biri koptu.

        Tekerin kopması nedeniyle tırın dorsesi yana doğru yatarak yolda kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yolun her iki yönünü kaplayan beton blok nedeniyle D-400 kara yolunu çift yönlü trafiğe kapattı.

        Ulaşım, çevre yolu üzerinden sağlanıyor.

        Beton blok yüklü tırın vinçle bulunduğu noktadan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

