Mersin'de tekeri kopan tır nedeniyle yol ulaşıma kapandı

Ekipler, yolun her iki yönünü kaplayan beton blok nedeniyle D-400 kara yolunu çift yönlü trafiğe kapattı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen beton blok yüklü 06 CYE 076 plakalı tırın, Mersin-Silifke D-400 kara yolu Erdemli Sanayi Sitesi kavşağında dönüş yaptığı sırada arka tekerlerinden biri koptu.

