        Mersin'de ortaokul öğrencisi, okul müdürünü tüfekle yaraladı

        Mersin'de ortaokul öğrencisi, okul müdürünü tüfekle yaraladı

        Mersin'in Anamur ilçesinde, ortaokul öğrencisinin okul bahçesinde tüfekle ateş ettiği müdür ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 09:58 Güncelleme: 22.12.2025 - 09:58
        Mersin'de ortaokul öğrencisi, okul müdürünü tüfekle yaraladı
        Mersin'in Anamur ilçesinde, ortaokul öğrencisinin okul bahçesinde tüfekle ateş ettiği müdür ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

        Çarıklar Mahallesi'ndeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda öğrenci M.K. (12) okul bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle okul müdürü Ender Kara'ya (39) tüfekle ateş etti.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Ağır yaralanan Kara, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri, öğrenciyi gözaltına aldı.

        Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

