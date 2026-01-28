Habertürk
        Bozyazı ilçesinde dolu etkili oldu

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 09:19 Güncelleme: 28.01.2026 - 09:19
        Bozyazı ilçesinde dolu etkili oldu
        Mersin'in Bozyazı ilçesinde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        İlçe merkezinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanağın ardından dolu etkili oldu.

        Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar beyaza büründü.

        Dolu, ulaşımda aksamaya da yol açtı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

