Mersin'in beyaza bürünen Sertavul Yaylası tatildeki çocukları ağırlıyor

Mersin'in Mut ilçesinde beyaz örtüyle kaplanan Sertavul Yaylası, yarıyıl tatilindeki çocuklara kar eğlencesi yaşatıyor.



İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerini bağlayan Sertavul Geçidi'nin çevresindeki yayla, kar yağışı sonrası yarıyıl tatilindeki çocukları ve ailelerini ağırlıyor.



Aileleriyle 1650 rakımlı yaylaya giden çocuklar, poşet ve leğenlerle karda kayarak tatilin tadını çıkarıyor.



Beyaz örtüyle kaplanan yayla, kış manzarasıyla misafirlerine keyifli anlar yaşatıyor.



Çocuklarıyla Sertavul Yaylası'nda vakit geçiren Recep Büyüktatlı, AA muhabirine, kar yağışına rağmen havanın çok güzel olduğunu söyledi.



Çocuklarının karda vakit geçirip eğlendiğini anlatan Büyüktatlı, yaylanın kış tatili için bölgedeki en iyi alternatiflerden biri olduğunu dile getirdi.



Halime Deryal da yaylanın kar yağışı sonrası güzel bir manzaraya büründüğünü belirterek, "Çocuğumuzun kar görmesini çok istedik. En uygun yer burasıydı. Kayarken çok mutlu oldu." dedi.



Eda Zeynep Düz (10) ise ailece etkinliğe katıldıklarını söyleyerek, "Karda kaymak çok eğlenceli. Ailecek güzel bir etkinlik yapmış olduk. Ortam çok güzel, herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

