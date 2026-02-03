Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Mersin'de çarptığı 6 yayadan 3'ünün ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde çarptığı yayalardan 3'ünün ölümüne 3'ünün de yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 13:51 Güncelleme: 03.02.2026 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Mersin'de çarptığı 6 yayadan 3'ünün ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde çarptığı yayalardan 3'ünün ölümüne 3'ünün de yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı.

        Çilek Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Melis K.'nın (25) kullandığı 33 ATE 039 plakalı cipin, D-400 kara yolu Bekirde Kavşağı'ndaki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan yayalara çarptığı kazada yaşamını yitiren Kübra Güney (15), Necla Öztürk (15) ve Zehra Serdil Atak'ın (18) cenazeleri, Mersin Şehir Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Güneykent Mezarlığı'na götürülen naaşlar, kılınan cenaze namazı sonrası yan yana toprağa verildi.

        Namaza, aile yakınlarının yanı sıra Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener ile vatandaşlar da katıldı.

        Kazada yaralanan Kübra Güney'in ikizi Büşra Güney (15) ile Burkan Acar (21) ve Yunus Bagı'nın (35) hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

        - Sürücü tutuklandı

        Olaya ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü Melis K.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Hamile eşini bacaklarından vurdu!
        Hamile eşini bacaklarından vurdu!
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor

        Benzer Haberler

        Alışverişten dönerken cipin çarptığı 3 kız, yan yana toprağa verildi- FOTOĞ...
        Alışverişten dönerken cipin çarptığı 3 kız, yan yana toprağa verildi- FOTOĞ...
        Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı
        Alışverişten dönerken cipin çarptığı 3 kız, yan yana toprağa verildi
        Alışverişten dönerken cipin çarptığı 3 kız, yan yana toprağa verildi
        Mersin'de cipin çarpması sonucu ölen 3 yayanın cenazeleri toprağa verildi
        Mersin'de cipin çarpması sonucu ölen 3 yayanın cenazeleri toprağa verildi
        Mersin'deki kazadan acı hikaye: İkizleri ölüm ayırdı, 3 cenaze yan yana def...
        Mersin'deki kazadan acı hikaye: İkizleri ölüm ayırdı, 3 cenaze yan yana def...
        Kültür ve Sanat Evleri gençleri üretime kazandırıyor
        Kültür ve Sanat Evleri gençleri üretime kazandırıyor