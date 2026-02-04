Aşk-ı Memnu Gülnar ilçesinde sahnelendi

Halit Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu, Gülnar ilçesinde tiyatro severlerle buluştu. Oyun, Gülnar Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Vatandaşların ilgi gösterdiği tiyatro izleyicilerden alkış aldı. Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, etkinlik sonunda yaptığı konuşmada, sanatçılara teşekkür ederek çiçek ve yöresel ürünler takdim etti.

