        Mersin Haberleri

        Aşk-ı Memnu Gülnar ilçesinde sahnelendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 11:19 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:19
        Aşk-ı Memnu Gülnar ilçesinde sahnelendi
        Halit Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu, Gülnar ilçesinde tiyatro severlerle buluştu.

        Oyun, Gülnar Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

        Vatandaşların ilgi gösterdiği tiyatro izleyicilerden alkış aldı.

        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, etkinlik sonunda yaptığı konuşmada, sanatçılara teşekkür ederek çiçek ve yöresel ürünler takdim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

