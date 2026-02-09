Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin Valisi Atilla Toros ocak ayındaki asayiş çalışmalarını değerlendirdi:

        Mersin Valisi Atilla Toros, kentte ocak ayındaki uyuşturucu operasyonlarının, geçen yılın aynı dönemine oranla arttığını belirterek, uyuşturucu şebekelerine karşı mücadelenin kesintisiz olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 15:23 Güncelleme: 09.02.2026 - 15:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin Valisi Atilla Toros ocak ayındaki asayiş çalışmalarını değerlendirdi:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin Valisi Atilla Toros, kentte ocak ayındaki uyuşturucu operasyonlarının, geçen yılın aynı dönemine oranla arttığını belirterek, uyuşturucu şebekelerine karşı mücadelenin kesintisiz olduğunu söyledi.

        ​​​​​​Toros, Valilikte düzenlenen basın toplantısında, ocak ayına ilişkin asayiş verilerini değerlendirdi.

        Kişilere karşı işlenen suçlarla düşüş kaydedildiğini ve olayların aydınlatma oranının yüzde 96'ya yükseldiğini dile getiren Toros, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 659 hükümlünün yakalandığını bildirdi.

        Toros, organize suç örgütlerine ve kaçakçılığa taviz vermediklerini, 92 operasyonda 2 suç çetesini çökertilmesiyle 5,1 milyon liralık vergi kaybının önlendiğini vurguladı.

        Yılın ilk ayında uyuşturucuya karşı düzenlenen 148 operasyonda 138 şüphelinin tutuklandığını belirten Toros, şöyle konuştu:

        "Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyon sayısı yüzde 87, gözaltı sayısı yüzde 80 ve tutuklanma sayısı ise yüzde 100 oranında artmıştır. Yapılan operasyonlarda 321 kilogram uyuşturucu madde ile 14 bin 151 uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yakalanan uyuşturucu madde miktarında yüzde 121, uyuşturucu hap sayısında yüzde 141 artış sağlanmıştır. Uyuşturucu suç şebekelerine karşı mücadelemiz kesintisizdir. Bu kirli yapıların gençlerimizin geleceğine kastetmelerine asla fırsat vermeyeceğiz."

        - Yasa dışı bahis, siber dolandırıcılık, göçmen kaçakçılığı suçları

        Vali Toros, yasa dışı bahis, siber dolandırıcılık ve internet üzerinden işlenen organize suçlara karşı kararlı mücadele yürüttüklerini, 6 operasyonda gözaltına alınan 132 şüpheliden 74'ünün tutuklandığını söyledi.

        Trafik güvenliği konusunda 7 gün 24 saat esasına dayalı önleyici tedbirler aldıklarını anlatan Toros, ocakta 525 bin araç, 37 bin motosiklet, 3 bin 849 ticari taksi ve 1494 okul servisinin denetlendiğini kaydetti.

        Toros, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheli ve 113 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldığı bilgisini verdi.

        Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığının denizlerde huzur ve güvenliğin teminatı olduğunu dile getiren Toros, ocak ayında denetlenen 352 gemi ve tekneden 29'una yasal işlem uygulandığını sözlerine ekledi.

        Toplantıya, Vali Yardımcısı Mehmet Yavuz, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        Türkiye’de bahşiş tartışması
        Türkiye’de bahşiş tartışması
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Trump'tan "hileli" seçim tartışması
        Trump'tan "hileli" seçim tartışması
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Şerit testereye başı sıkışmıştı... Nedeni belli oldu!
        Şerit testereye başı sıkışmıştı... Nedeni belli oldu!
        Kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor!
        Kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor!
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı

        Benzer Haberler

        Mersin'de iki aracın çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik...
        Mersin'de iki aracın çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik...
        Akdeniz'de çöp taksilerle ani biriken atıklara hızlı çözüm
        Akdeniz'de çöp taksilerle ani biriken atıklara hızlı çözüm
        Mersin'de deniz kirliliğine geçit yok: 25 bin metreküp tekne atığı bertaraf...
        Mersin'de deniz kirliliğine geçit yok: 25 bin metreküp tekne atığı bertaraf...
        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Çimsa ÇBK Mersin – Nesibe Aydın: 81-63
        Çimsa ÇBK Mersin – Nesibe Aydın: 81-63
        Erdemli, EMITT Fuarı'nda ziyaretçilerin ilgi odağı oldu
        Erdemli, EMITT Fuarı'nda ziyaretçilerin ilgi odağı oldu