        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin'de iki aracın çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 12:23 Güncelleme: 09.02.2026 - 12:23
        Mersin'de iki aracın çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
        Mersin'in Yenişehir ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Limonluk Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, kaldırımdaki yayaya çarptı, yan yatan hafif ticari araç da metrelerce sürüklendi.

        Yaralanan yaya ve hafif ticari araç sürücüsü, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

