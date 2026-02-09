Mersin'de iki aracın çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Mersin'in Yenişehir ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.



Limonluk Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, kaldırımdaki yayaya çarptı, yan yatan hafif ticari araç da metrelerce sürüklendi.



Yaralanan yaya ve hafif ticari araç sürücüsü, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

