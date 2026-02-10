Habertürk
Habertürk
        Tarsus'ta refüje çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Tarsus'ta refüje çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde refüje çarptıktan sonra devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 08:42 Güncelleme: 10.02.2026 - 08:42
        Tarsus'ta refüje çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Mersin'in Tarsus ilçesinde refüje çarptıktan sonra devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Reşadiye Mahallesi Şehit Ayhan Bozpınar Caddesi'nde M.L'nin kullandığı motosiklet, refüje çarptıktan sonra devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.L'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

