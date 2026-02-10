Tarsus'ta refüje çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde refüje çarptıktan sonra devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Reşadiye Mahallesi Şehit Ayhan Bozpınar Caddesi'nde M.L'nin kullandığı motosiklet, refüje çarptıktan sonra devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.L'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.