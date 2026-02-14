Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 18:18 Güncelleme: 14.02.2026 - 18:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Akşemsettin Mahallesi'nde İ.T'nin (18) kullandığı 35 AGZ 604 plakalı otomobille, C.D. (45) idaresindeki 33 NKS 98 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada DSİ'ye ait sulama kanalının korkuluklarını yıkan C.D'nin kullandığı otomobil asılı kaldı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Asılı kalan otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Kazada yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        "Şok emici" tampon çağrısı
        "Şok emici" tampon çağrısı
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        İlanlarda doğrulama dönemi başlıyor
        İlanlarda doğrulama dönemi başlıyor
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!

        Benzer Haberler

        Kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı
        Kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı
        Mersin'de sağanaktan etkilenen alanlarda temizlik çalışması sürüyor
        Mersin'de sağanaktan etkilenen alanlarda temizlik çalışması sürüyor
        Anamur ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Anamur ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Mersin'deki Göksu Irmağı'nın artan debisi tarım alanlarına zarar verdi
        Mersin'deki Göksu Irmağı'nın artan debisi tarım alanlarına zarar verdi
        Tarsus'ta 8 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı
        Tarsus'ta 8 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı
        Tarsus'ta duvar çöktü, park halindeki araç zarar gördü
        Tarsus'ta duvar çöktü, park halindeki araç zarar gördü