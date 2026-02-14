Mersin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Akşemsettin Mahallesi'nde İ.T'nin (18) kullandığı 35 AGZ 604 plakalı otomobille, C.D. (45) idaresindeki 33 NKS 98 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada DSİ'ye ait sulama kanalının korkuluklarını yıkan C.D'nin kullandığı otomobil asılı kaldı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Asılı kalan otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.