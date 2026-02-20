Canlı
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin'de kurallara uymayan işletmelere 2 milyon 682 bin lira ceza

        Mersin'de resmi belgelerinde eksiklik olan, kayıtsız işçi çalıştırılan ve kapalı alanda tütün ürünü tüketilen işletmelere 2 milyon 682 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 14:16 Güncelleme: 20.02.2026 - 14:16
        Mersin'de kurallara uymayan işletmelere 2 milyon 682 bin lira ceza
        Mersin'de resmi belgelerinde eksiklik olan, kayıtsız işçi çalıştırılan ve kapalı alanda tütün ürünü tüketilen işletmelere 2 milyon 682 bin lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekiplerince kafe ve eğlence merkezlerine denetim yapıldı.

        Denetimlerde bazı işletmelerin resmi belgelerinde eksiklik olduğu, kayıtsız işçi çalıştırdığı ve kapalı alanda tütün ürünü kullanımına müsaade ettiği belirlendi.

        Ticaret İl Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde, işletmelere 2 milyon 682 bin lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

