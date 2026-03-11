Canlı
        Mersin Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 10:32 Güncelleme:
        Mersin'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü

        Mersin'in Toroslar ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Songül A. (27), çocuklarını görmek için boşanma aşamasındaki eşi Selami A'nın (34) Toroslar Mahallesi'ndeki evine gitti.

        İkamette eşini bıçakla yaralayan Selami A, olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelince hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Songül A, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        Polis ekipleri, "kasten yaralama" ve "hırsızlık" gibi suçlardan 9 kaydı bulunan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

