Kaymakam Topsakaloğlu'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Topsakaloğlu, mesajında, Çanakkale Deniz Zaferi'nin tarihe altın harflerle yazıldığını belirtti.



Milletin, bu zaferi kendisine armağan edenleri asla unutmadığını ve unutmayacağını kaydeden Topsakaloğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Şehitlerimizin aziz hatıralarını yüreğimizde taşımak ve yaşatmak, onların emaneti olan değerli ailelerine sahip çıkmak, onların acılarını, üzüntülerini ve sorunlarını paylaşmak bizlerin üzerine düşen milli bir görev, görevin ötesinde de bir vefa borcudur. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünde, Anadolu'nun sonsuza kadar Türk vatanı olmasını sağlayan destansı zaferin kahramanları başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun."

