        Mersin-Antalya kara yolundaki heyelan anı, toprak altında kalan aracın kamerasında

        Mersin'in Aydıncık ilçesindeki kara yolunda meydana gelen heyelan anı, toprak altında kalan cipin araç kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2026 - 14:25 Güncelleme:
        Mersin-Antalya kara yolu Yenikaş Mahallesi Sarıyar mevkisinde dün meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan toprak birikintisi ve kaya parçalarının altında kalan 33 BBS 625 plakalı cipin kamera kaydına ulaşıldı.

        Kayıtlarda, Okan K. (44) idaresindeki cip viraja yaklaştığı sırada heyelan oluştuğu görüldü.

        Hafif yaralandığı olayın ardından Silifke Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu edildi.

        - Ulaşıma kapanan kara yolu çalışmaların ardından trafiğe açılmıştı

        Aydıncık ilçesi Sarıyar mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisinin sürüklendiği Mersin-Antalya kara yolu, çift yönlü ulaşıma kapanmıştı. Heyelan sırasında yolda seyir halinde bulunan Okan K. idaresindeki cip toprak altında kalmış, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Karayolları ekiplerince yürütülen temizlik çalışması sonrası yol ulaşıma açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        MSB: Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu
        MSB: Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu
        İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü!
        İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü!
        İran: Artık savunmadan saldırıya geçtik
        İran: Artık savunmadan saldırıya geçtik
        İsraillilerden bakana tepki: Ölüm saçıyorsun
        İsraillilerden bakana tepki: Ölüm saçıyorsun
        Mücteba Hamaney'e ilişkin spekülasyonlar derinleşiyor
        Mücteba Hamaney'e ilişkin spekülasyonlar derinleşiyor
        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        ABD'li gazeteci Carlson'dan bir 'İsrail' iddiası daha
        ABD'li gazeteci Carlson'dan bir 'İsrail' iddiası daha
        Geliriyle gideri uymayanlara radar
        Geliriyle gideri uymayanlara radar
        Noa Lang'ın son durumu belli oldu!
        Noa Lang'ın son durumu belli oldu!
        Dubai'de konut satışları düştü
        Dubai'de konut satışları düştü
        Giresun'da korkunç kaza! 3 can kaybı var!
        Giresun'da korkunç kaza! 3 can kaybı var!
        "15 gol atarsam saat alacaklar!"
        "15 gol atarsam saat alacaklar!"
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Çoban kılığına giren katili tüccar kılığına giren polis yakaladı!
        Çoban kılığına giren katili tüccar kılığına giren polis yakaladı!
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Tatlı krizleri neden hep akşam gelir?
        Tatlı krizleri neden hep akşam gelir?
        Sevcan Orhan'dan tepkilere yanıt
        Sevcan Orhan'dan tepkilere yanıt

        Mersin'de cipin kaya parçalarının altında kaldığı heyelan kamerada
        Mersin'de cipin kaya parçalarının altında kaldığı heyelan kamerada
        Mersin'de şiddetli rüzgar ve dolu nedeniyle 150 dönüm sera zarar gördü
        Mersin'de şiddetli rüzgar ve dolu nedeniyle 150 dönüm sera zarar gördü
        Uyuşturucu taciri yakalanıp tutuklandı
        Uyuşturucu taciri yakalanıp tutuklandı
        TOKİ konutları Tarsus'ta yükselmeye başladı
        TOKİ konutları Tarsus'ta yükselmeye başladı
        Mersin'de kadınlara özel sağlık ve egzersiz hizmeti
        Mersin'de kadınlara özel sağlık ve egzersiz hizmeti
        Mezitli'de sıcak asfalt atağı
        Mezitli'de sıcak asfalt atağı