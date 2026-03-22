Mersin-Antalya kara yolundaki heyelan anı, toprak altında kalan aracın kamerasında

Mersin'in Aydıncık ilçesindeki kara yolunda meydana gelen heyelan anı, toprak altında kalan cipin araç kamerasınca kaydedildi. Mersin-Antalya kara yolu Yenikaş Mahallesi Sarıyar mevkisinde dün meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan toprak birikintisi ve kaya parçalarının altında kalan 33 BBS 625 plakalı cipin kamera kaydına ulaşıldı. Kayıtlarda, Okan K. (44) idaresindeki cip viraja yaklaştığı sırada heyelan oluştuğu görüldü. Hafif yaralandığı olayın ardından Silifke Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu edildi. - Ulaşıma kapanan kara yolu çalışmaların ardından trafiğe açılmıştı Aydıncık ilçesi Sarıyar mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisinin sürüklendiği Mersin-Antalya kara yolu, çift yönlü ulaşıma kapanmıştı. Heyelan sırasında yolda seyir halinde bulunan Okan K. idaresindeki cip toprak altında kalmış, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Karayolları ekiplerince yürütülen temizlik çalışması sonrası yol ulaşıma açılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.