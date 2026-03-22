Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin'de kar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Mersin'in Anamur ilçesinde kar ve sağanak nedeniyle kaya parçaları düşen yolda trafik aksadı, kontrolden çıkarak şarampole sürüklenen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Giriş: 22.03.2026 - 19:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Kaş Yaylası mevkisinde yola kaya parçaları düştü.

        Ekiplerce güvenlik önlemi alınan yolda ulaşım her iki yönde tek şeritten sağlanıyor.

        Öte yandan, kar yağışının etkili olduğu Kaş ile Abanoz yaylaları arasındaki Suolmaz mevkisinde seyreden 33 LN 903 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole sürüklendi.

        Sürücünün hafif yaralandığı kazanın ardından araç bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Benzer Haberler

