Anamur Kaymakamı Kemal Duru'dan Bozyazı ilçesine ziyaret
Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Ramazan Bayramı dolayısıyla Bozyazı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Duru, ilçedeki programı kapsamında trafik uygulaması yapan ekiplerle bir araya geldi.
Ekiplerle bayramlaşan Duru, uygulama noktasında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların da bayramını kutladı.
Duru, ilçede ikamet eden şehit aileleri ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bozyazı Temsilciliğine ziyarette bulundu.
Daha sonra Bozyazı Öğretmenevi'nde düzenlenen bayramlaşma programına katılan Duru, kamu kurumlarını gezdi.
