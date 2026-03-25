        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Tarsus ilçesinde topraksız tarım yöntemiyle yetiştirilen çilekler hasat edildi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde topraksız tarım yöntemiyle yetiştirilen çileklerin hasadı yapıldı.

        Giriş: 25.03.2026 - 17:56 Güncelleme:
        Tarsus ilçesinde topraksız tarım yöntemiyle yetiştirilen çilekler hasat edildi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde topraksız tarım yöntemiyle yetiştirilen çileklerin hasadı yapıldı.


        Tarsus Belediyesi tarafından Çağlayan Mahallesi'ndeki 2165 metrekarelik serada üretilen çilek için hasat etkinliği düzenlendi.


        Etkinliğe, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Tarsus TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım ve Gıda Alanı öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.


        Katılımcılar, topraksız tarım yöntemiyle yetiştirilen meyveleri toplayıp sepetlere yerleştirdi.


        Etkinlik sayesinde öğrenciler, uygulamalı eğitim görme şansı buldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran: ABD'nin teklifi aşırı, somut güvence gerekiyor
        İran: ABD'nin teklifi aşırı, somut güvence gerekiyor
        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        Savaş sigorta maliyetlerini artıracak
        Savaş sigorta maliyetlerini artıracak
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Daha 19 yaşındaydı... Kız meselesinde kurşun yağmuru!
        Daha 19 yaşındaydı... Kız meselesinde kurşun yağmuru!
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        "İdeal koca" çıkışı
        "İdeal koca" çıkışı
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"

        Benzer Haberler

        Tarsus'ta topraksız tarımda ilk çilek hasadı yapıldı Tarsus Belediyesi ilk...
        Tarsus'ta topraksız tarımda ilk çilek hasadı yapıldı Tarsus Belediyesi ilk...
        Tarsus Şelalesi'ne yağış sonrası ziyaretçi akını
        Tarsus Şelalesi'ne yağış sonrası ziyaretçi akını
        Başkan Seçer: "Kıyı kentlerinin geleceği, Türkiye'nin geleceğinin çok öneml...
        Başkan Seçer: "Kıyı kentlerinin geleceği, Türkiye'nin geleceğinin çok öneml...
        Mersin'de çıkan ev yangını söndürüldü
        Mersin'de çıkan ev yangını söndürüldü
        Akkuyu NGS'nin ikinci güç ünitesinde kutup vinci kuruldu
        Akkuyu NGS'nin ikinci güç ünitesinde kutup vinci kuruldu
        Alevlerin arasından kurtarıldı: İtfaiye hamile kediyi sağ salim çıkardı
        Alevlerin arasından kurtarıldı: İtfaiye hamile kediyi sağ salim çıkardı