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FIDE Engelliler Konfederasyon Kupası'nın şampiyonu Avrupa takımı oldu

İHA

Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından ilk defa düzenlenen "FIDE Engelliler İçin Konfederasyon Kupası" sona erdi. Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un desteğiyle Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ev sahipliğinde başkent Ankara'da gerçekleştirilen kupada Avrupa kıta takımı şampiyon oldu.

FIDE Engelliler Konfederasyon Kupası'nın şampiyonu Avrupa takımı oldu

Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından ilk defa düzenlenen "FIDE Engelliler İçin Konfederasyon Kupası” sona erdi. Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un desteğiyle Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ev sahipliğinde başkent Ankara’da gerçekleştirilen kupada Avrupa kıta takımı şampiyon oldu.
Gelecek yıl düzenlenecek "1. Dünya Satranç Paralimpik Şampiyonası" öncesindeki ilk satranç turnuvası olma özelliği taşıyan FIDE Engelliler İçin Konfederasyon Kupası'na, 24 ülkeden görme, işitme ve fiziksel engelli sporcular katıldı. Engelli sporcuların 5 gün boyunca süren azimli mücadelesi yoğun ilgiyle takip edildi.

Türkiye, Rusya ile kurduğu ortak takımla mücadele etti
Türkiye, Rusya, Almanya, Hindistan, Kazakistan, Venezuela, Polonya, Zambiya gibi dünyanın dört bir yanından engellerini aşarak gelen sporcuların satranç tahtasında kurduğu dostlukların damga vurduğu turnuvada, her biri en az bir kadın sporcuya sahip 6’şar kişilik Afrika, Amerika, Avrupa, Asya karma takımları yarıştı. Ev sahibi Türkiye'den ve sponsor ülke Rusya'dan oluşan RusyaTürkiye takımı da iki ülke dostluğu adına satranç masasında mücadele etti.
RusyaTürkiye takımında Türk tarafında çok sayıda satranç turnuvasında şampiyonluğa imza atan Ahmet Taha İnal, Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonasında 2019'da ikinci olan Büşra Öztürk ve Özlem Erten ile Türk satrancının yükselen yıldızlarından hem sportif başarısı hem de akademik kariyeri ile dikkat çeken Handenur Şahin mücadele etti. Rus tarafında ise 2018 IBSA Dünya Satranç Şampiyonu FIDE Ustası (FM) Stanislav Babarykin, 6 kez IPCA Dünya Şampiyonu olarak rekoru elinde tutan ve ‘Dört Şövalye Oyunu’ adlı kitabı ile tanınan Andrey Obodchuk, 2012 Dünya Senior Satranç Şampiyonasında ve 2018 Rus Satranç Şampiyonasında başarı performansı ile hafızalarda yer edinen Tatyana Lukina yer aldı.

Kupanın şampiyonu Avrupa takımı oldu
5 tur boyunca çekişmeli mücadelelere sahne olan FIDE Engelliler İçin Konfederasyon Kupasında Avrupa takımı şampiyonluğa ulaşırken, Asya takımı ikinci, Amerika takımı üçüncü, RusyaTürkiye takımı dördüncü oldu. Afrika takımı ise turnuvayı beşinci olarak tamamladı.
Kupanın ödül törenine, FIDE Asbaşkanı Akaki Lashvili, FIDE Asbaşkanı ve TSF Başkanı Gülkız Tulay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı ve TSF Asbaşkanı Ayşe Kardaş Ergezen, Rosatom Temsilcisi Rosatom Energy International (REIN) Uluslararası İletişim Müdürü Yaroslav Mozdakov ile Spor Hizmetleri Genel Müdürü Yardımcısı Doç Dr. Veli Ozan Çakır ile TSF Başkan Vekili Aşkın Keleş de katıldı.

“Sporcuların yüzlerindeki mutluluğu görmek her şeye değerdi”
TSF Başkanı Tulay, törende yaptığı konuşmada, Türkiye’nin çok özel bir turnuvaya ev sahipliği yaptığını kaydederek, engelli sporcuların gösterdiği azmin herkese örnek olması gerektiğini söyledi. Tulay, “Önce Mersin’de yine FIDE ve Rosatom desteğiyle düzenlediğimiz FIDE Mersin Satranç Festivali ile yaşayan efsane Büyük Usta Anatoly Karpov’u satrançseverlerle buluşturduk. Bu buluşmadaki heyecanı bu kupa ile Ankara’da devam ettirdik. FIDE ile birlikte ilk defa düzenlediğimiz bu şampiyonanın engelleri nasıl kaldırdığına şahit olduk. Dostluk, barış ve centilmenlik dolu mücadeleler izledik. Müthiş mücadelelere sahne olduk. Türkiye ile Rusya’nın aynı takımda mücadele etmesi de TürkRus dostluğunu göstermesi açısından bizler için çok anlamlıydı. Dünyanın farklı kıtalarından gelen özel sporcuların yüzlerindeki mutluluğu görmek her şeye değerdi” dedi.
Tulay, kupaya destek veren Rosatom ve FIDE’ye de teşekkür etti.

“Bakanlık olarak sporun ve sporcunun her daim yanındayız”
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı ve TSF Asbaşkanı Ergezen ise organizasyona katılmaktan çok mutlu olduğunu vurgulayarak, “Başarı hiçbir zaman tesadüf değildir ve biz biliyoruz ki, engeller sadece zihinlerdedir. Biz bakanlık olarak sporun ve sporcunun her daim yanındayız” diyerek, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

“Engelliler, FIDE’nin ana önceliklerinden biri”
FIDE Asbaşkanı Lashvili de “Engellilerin FIDE’nin ana önceliklerinden birisi olduğunu ifade etmekten çok mutluyum. Engelli sporcularımızın yer aldığı konfederasyon kupasını bugün tamamladık. Turnuvada farklı engellere sahip 24 ülkeden 30 katılımcı vardı. Engelli satrancı adına gerçek bir şölendi. Gelecek yıl ise Rusya’nın HantıMansiysk şehrinde 150’den fazla sporcunun katılacağı Dünya Satranç Paralimpik Şampiyonasını düzenleyeceğiz. Böyle bir organizasyon daha önce hiç yapılmamıştı. Bu turnuvanın düzenlenebilmesi için katkıda bulunan herkese minnettarız. Gerçekten iyi bir iş çıkardınız. Yeri gelmişken bu turnuvanın hemen öncesinde Mersin’de düzenlenen satranç festivaline katılarak harika bir seminer veren ve sporcularla maç yapan Karpov’a da çok teşekkür ediyorum. Oradaki organizasyonda da her şey mümkün olan en yüksek seviyedeydi. FIDE’yi destekleyen, küresel anlamda bir lider şirket olan Rosatom’a özel olarak teşekkür ediyorum. Hepimizin bildiği üzere Rosatom uluslararası arenada sayısız proje yürütüyor. Sahip oldukları yenilikçi teknolojilerle tıp da dahil olmak üzere birçok alanda insanların yaşam kalitesini yükseltiyorlar. Yapmış olduğumuz anlaşma sayesinde FIDE ile Rosatom arasında uzun vadeli bir iş birliği olacak. Konfederasyon kupasına katıldıkları için tüm sporcularımızı ve sergiledikleri olağanüstü yetenekleri için kazananları tebrik etmek istiyorum. Hepinize sağlık ve refah diliyorum. FIDE’nin mottosunu hatırlatarak sözlerimi bitiriyorum: Biz tek bir aileyiz” şeklinde konuştu.
Rosatom Temsilcisi Rusatom Energy International(REIN) Uluslararası İletişim Müdürü Mozdakov ise “Küresel teknoloji liderlerinden birisi olan Rosatom’un mevcut konumu, büyük ölçüde Rus nükleer bilim insanlarının entelektüel mirasına ve yeteneklerine dayanmaktadır. İşte bu yüzden, Rosatom ve iştirakleri, geleneksel olarak hem Rusya'da hem de uluslararası arenada insanların entelektüel gelişimlerini hedefleyen projeleri desteklemeyi dört gözle bekler” diye konuştu.

“Umarım turnuvaların sayısı artar”
Turnuva boyunca heyecanı ve mücadelesi gözlerden kaçmayan Türk sporcu Handenur Şahin ise şunları söyledi:
“İlk defa engellilerle birlikte bir turnuvaya katılıyorum. Benim yaşadığım zorlukların daha da fazlasını başka arkadaşlarımın da yaşadığını gördüm. Engelleri aştıklarını ve yalnız olmadığımı bir kez daha görmüş oldum. Turnuvanın Türkiye’de düzenlenmesinden çok mutluyum. Türkiye organizasyon açısından dünya standartları üzerinde. Daha önce yurt dışında bir sürü turnuvaya katıldım. Biz turnuva konusunda çok başarılıyız. Umarım bu tür turnuvaların sayısı artar ve geleneksel hala gelir. Bu turnuvayı Türkiye’de düzenledikleri için FIDE’ye, TSF’ye ve sponsor desteği verdikleri için Rosatom’a teşekkürlerimi iletirim.”
Öte yandan Rosatom, turnuvanın en genç ve aynı zamanda 4 maçın dördünü de kazanarak en başarılı sporcusu olan ABD vatandaşı Griffin McConnell’e tablet bilgisayar ve çeşitli hediyeleri kapsayan özel ödülleri hediye etti.

MERSİN

14 Aralık 2019 Cumartesi

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