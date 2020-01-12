Seçer: "Mersin'de tarıma katkı sunacağız" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Girdi maliyetleri sorunların başında geliyor”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’de tarıma katkı sunmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Dünyanın neresine gidersek gidelim devlet desteği almayan hiçbir tarımsal faaliyetin başarılı olma şansı yoktur" dedi.

Seçer, Mersin İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen üreticilere güneş enerjisi paneli, kırkım makinesi dağıtımı ve sürü yönetimi sertifikası sunum törenine katıldı.

“Gecemizi gündüzümüze katacağız”

Sektörde beklentilerin çok yüksek olduğunu söyleyen Seçer, "İnşallah görev yaptığımız sürece Mersin halkının bize verdiği desteğe layık olacağız. Bunun başka yolu yok. Gecemizi gündüzümüze katacağız, mevcut imkanlarımızı en akılcı şekilde kullanacağız ve Mersin’i her alanda olduğu gibi tarım ve hayvancılıkta da Türkiye’nin en iddialı kentleri arasına hep beraber getireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Selin yaraları sarılacak”

Geride bıraktığımız haftada Suriye’de şehit olan Mersinli 2 askere ve selde hayatını kaybeden 2 vatandaşa rahmet dileyen Seçer, “Selde üreticilerimizin zararları oldu. Özellikle tarımsal üretimin yoğun olduğu ova bölgemiz olan Tarsus’ta zararlar oldu. Seralarda zararlar oldu. Anamur’da ve kısmen diğer ilçelerde zarar meydana geldi. Biz belediye olarak, merkezi yönetimimiz olarak, valiliğimiz olarak gereken çalışmaları yapacağız. İlgili kurumlar mutlaka bir hasar tespiti çalışması yapıyordur. Yaraların sarılması için gerekli girişimlerin yapılacağını umut ediyorum” diye konuştu.

“Girdi maliyetleri sorunların başında geliyor”

Yakın zamana kadar Türkiye’nin tarım toplumu olduğunu, son 50 yılda önemli değişiklikler olsa da bugün de direkt ya da dolaylı olarak birçok vatandaşın tarımdan geçindiğini ifade eden Seçer, şöyle devam etti: “Mersin’de berberlik de yapsa, mühendislik de yapsa, terzilik de yapsa atadan dededen kalma üç dönüm, beş dönüm, üç hayvan, beş hayvan tarımsal varlığı vardır. Dolaylı da olsa geçimine katkı alır. Ama tarımın şöyle bir özelliği vardır. Dünyanın neresine gidersek gidelim devlet desteği almayan hiçbir tarımsal faaliyetin başarılı olma şansı yoktur. Onun için de mutlaka üretici gecesini gündüzüne katar, alın teri döker ama devletin desteği olmazsa o alın teri, o emeği zayi olur ve hep devletten daha fazlasını isteriz doğal olarak. Girdi fiyatları en fazla can yakan, tarımsal faaliyet içindeki sorunların başında geliyor. Biz yasalardan aldığımız yetkilerle Mersin’de tarıma katkı sunmak için elimizden gelen gayreti bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da göstereceğiz.”

“Yetiştirici Birliği ile çalışacağız”

Tarım alanında projelere devam edeceklerini, hayvancılık alanında da yetiştirici birlikleriyle birlikte projeler yapmak istediklerini kaydeden Seçer, “Göçerlerimizin, Yörüklerimizin temel geçim kaynağı keçicilik. Siz onun sütünden, peynirinden çoluk çocuğunuzun nafakasını çıkaracaksınız, biz de işinizi kolaylaştıracağız, sizi rahatlatacağız. Salgın hastalıklardan korumak için yalıtımlı barınaklar dağıtılmış bizden önceki dönemde. Birlikle işbirliğini sürdürüp bu projemize devam edeceğiz. Yine birliğimizle işbirliği içinde sizin mevsim dönüşlerinde hayvan nakillerinde ortaya çıkan sorunları ortadan kaldırmak için 3 katlı araç sipariş ettik. Bu yıl için bir araç sipariş ettik, randıman alırsak yıllar içinde araç sayısını artıracağız. Süt üreticilerimizi desteklemek diğer taraftan yoksul aile çocuklarımızın hayvansal protein almasına katkı sunmak için ‘Süt senin gurur senin’ projesi başlattık. 33 okulda haftada 56 bin paket süt dağıtıyoruz. Veteriner Hekimler Odası ile işbirliği yaparak, üreticilerimize eğitim ve danışmanlık desteği veriyoruz. Bu projeye birliğimizi de dahil edeceğiz” dedi.

Törende, Başkan Seçer ve diğer protokol üyelerine Yörüklere özgü poşu giydirildi. Tören sürü yönetimi sertifikası almaya hak kazanan hayvan yetiştiricilerine belgelerinin verilmesi ve katılımcılara teşekkür plaketlerinin sunulmasıyla sona erdi.

MERSİN 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:23

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