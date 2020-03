Robot Takımına Amerika seyahati öncesi moral yemeği

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 14 Nisan tarihlerinde Amerika’nın California Eyaletinde gerçekleştirilecek olan First Robotics Competition etkinliğine katılacak MTOSB Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi R3D3 Robot Takımı öğrencilerine moral yemeği verdi.

Takım öğrencilerinin katıldığı programda, okul ve R3D3 Robot Takımı hakkında bilgiler veren Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Esma Kök, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin robot bilimi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaları için MTOSB Başkanı Sabri Tekli ve yönetim kurulunun talimatı ile kurduğumuz takımımız, organize sanayi bölgemiz içerisindeki fabrikaların malzeme desteği ile kendi ürettikleri ve programladıkları robotlar ile müsabakalara katılıyorlar. Burada öğrencilerimiz hem kodlama hem de tasarım anlamında bilgilere sahip oluyorlar. Dünyada olağanüstü hızla gelişim gösteren robotik bilimi ile öğrencilerin genç yaşta tanışmasının büyük önemi olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle çıktığımız yolda, R3D3 Robot takımımızı kurarak çocuklarımızın robotik kodlama ile tanışmasını ve bu alanda kendilerini geliştirmelerini istedik. California Eyaletinde gerçekleştirilecek olan First Robotics Competition etkinliğine öğrencilerimiz ile birlikte katılarak deneyim kazanacağız" dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise robot takımı öğrencileri ile tek tek sohbet ederek, "Amerika’da gerçekleştirilecek olan turnuvadan başarı ile döneceğinizden kuşkumuz yok. Mersin’i böyle önemli bir platformda temsil etmeniz bizleri gururlandırıyor. Akdeniz Belediyesi olarak bizler de her zaman siz gençlerimizin yanında olacak, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize her zaman destek olacağız" ifadelerini kullandı.

