Uçurtma uçuran çocuk çukura düştü

<br>Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, 5 yaşındaki A.Ç.Ç. adlı erkek çocuk, uçurtma uçururken bir internet sağlayıcısı firmanın alt yapı çalışmaları kapsamında açtığı çukura düştü. Vatandaşlar tarafından kurtarılan A.Ç.Ç., ailesine teslim edildi.<br>Olay, Akşemsettin Mahallesi 160 Sokak'ta meydana geldi. A.Ç.Ç. adlı çocuk, evlerinin bulunduğu sokakta uçurtma uçurmaya başladı. Havadaki uçurtmaya bakıp geri geri giden A.Ç.Ç., bu sırada bir internet sağlayıcısı firmanın alt yapı çalışmaları kapsamında açtığı çukura düştü. Vatandaşlar, yaklaşık 2 metrelik çukurdan çocuğu kurtardı. Düşme anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenen A.Ç.Ç., ailesine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN<br>2020-05-12 15:06:22<br>
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