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Futbol sahasında sosyal mesafeli cuma namazı Mersin'de İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından Koray Aydın Stadyumunda ikinci kez cuma namazı sosyal mesafeli bir şekilde kıldırıldı Uzun aradan sonra binlerce kişi, ikinci kez cemaatle namaz kılmanın mutluluğunu yaşadı

İHA

Korona virüs salgını dolayısıyla camilerin yanı sıra futbol sahalarında da cuma namazları kılınmaya devam ediliyor. Uzun aradan sonra binlerce kişi, ikinci kez cemaatle namaz kılmanın mutluluğunu yaşadı. Mersin'de de cuma namazı İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından Koray Aydın Stadyumunda sosyal mesafeli bir şekilde kıldırıldı.

Futbol sahasında sosyal mesafeli cuma namazı Mersin'de İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından Koray Aydın Stadyumunda ikinci kez cuma namazı sosyal mesafeli bir şekilde kıldırıldı Uzun aradan sonra binlerce kişi, ikinci kez cemaatle namaz kılmanın mutluluğunu yaşadı

Korona virüs salgını dolayısıyla camilerin yanı sıra futbol sahalarında da cuma namazları kılınmaya devam ediliyor. Uzun aradan sonra binlerce kişi, ikinci kez cemaatle namaz kılmanın mutluluğunu yaşadı. Mersin'de de cuma namazı İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından Koray Aydın Stadyumunda sosyal mesafeli bir şekilde kıldırıldı.
Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 13 Mart'ta vatandaşlara kapıları kapatılan camiler, normalleşme süreci adımları kapsamında geçen hafta cuma günü yeniden açılmıştı. Vatandaşların maske takıp, sosyal mesafeye uyduğu cuma namazlarının ikincisi de kılındı. Camiler dışında futbol sahalarında da tedbirler alınarak namaz kılınırken, binlerce kişi uzun aradan sonra ikinci kez cemaatle namaz kılmanın sevincini yaşadı. Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi de Koray Aydın Stadyumunda cemaate ikinci namazı kıldırdı. Maskesiz girmenin yasak olduğu alanda, saha girişinde sağlık ekipleri de vatandaşların tek tek ateşini ölçtü. Seccade ve maskesi olmayanlara tek kullanımlık seccade ile maske de dağıtılırken, vatandaşların yakın oturmasına izin verilmedi.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın da katıldığı namaz sonrasında vatandaşlar, sosyal mesafeye uyarak dağıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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