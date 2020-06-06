Pandemi sonrası minik öğrencilere trafik eğitimi Mersin'in Erdemli ilçesinde kreşlerin kapılarını açmasının ardından minik öğrencilere trafik eğitimi verilmeye başlandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde pandemi sonrası normalleşme sürecinde eğitimlere başlayan kreş öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Belediye tarafından hazırlanan trafik eğitim parkurunda gerçekleşen eğitimde miniklere, trafik polisleri eşliğinde trafik bilinci aşılandı. Minikler hem yaya olarak hem de akülü araçlarla eğitim parkurunu geçerek eğitimi tamamladı.

Erdemli Belediyesi Musa Özalkan Kreşi'nin minik öğrencilerinin aldığı eğitimi takip eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gelecek nesiller için belediyecilik anlayışıyla hizmetleri sürdürdükleri söyledi.

Tollu, "Geleceğimizi emanet edecek olduğumuz gençlerimizi yarınlara her yönden hazırlamak istiyoruz. Gençlerimize, çocuklarımıza, can ve mal ehemmiyetini sağlamak adına, bu bilinci vermek adına ilçe emniyet müdürlüğümüz ve trafik polislerimizle onlara trafik eğitimi verilmesi amacıyla bu parkuru hazırladık. Şuanda çocuklarımıza trafik polisleri eşliğinde trafik eğitimi veriliyor" dedi.

Korona virüs dolayısıyla kreşin uzun zamandır kapalı olduğunu ifade eden Tollu, "Şuanda devletimizin yetkililerinin izin vermesi neticesinde kreşimize öğrencilerimizi kabul ediyoruz. Onları geleceğe en mükemmel şekilde hazırlıyoruz" diye konuştu.

Kreş Müdürü Azize Karayılan’da, "Pandemi sürecinin ardından kreşimiz aktif olarak faaliyetine 1 Haziran itibariyle başladı. Bu faaliyet içerisinde uygulamalı trafik eğitimi de veriyoruz. Bu eğitimleri ise belediyemiz tarafından hizmete sunulan trafik eğitim parkurunda gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Eğitime katılan minik öğrenciler ise araç içinde emniyet kemerini takmak gerektiğini ve trafik ışıkları ile diğer trafik kurallarını öğrendiklerini belirttiler.

Belediyeye ait trafik eğitim parkurundaki eğitimler öğrencilere yıl boyunca ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

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