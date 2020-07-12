Mersin'de yangın mağduru vatandaşların evleri belediye tarafından onarılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de yangın mağduru vatandaşların evleri belediye tarafından onarılıyor

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesince başlatılan yeni uygulama kapsamında, yangın mağduru dar gelirli ailelerin evleri onarılarak yenilendiği bildirildi.

Mersin'de yangın mağduru vatandaşların evleri belediye tarafından onarılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince başlatılan yeni uygulama kapsamında, yangın mağduru dar gelirli ailelerin evleri onarılarak yenilendiği bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında başlatılan yeni uygulama kapsamında, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmayla, yılın ilk aylarında 3 evin onarımı hızla tamamlandı. Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi ile Erdemli ilçesi Çamlı ve Tömük mahallelerinde yaşayan yangın mağduru vatandaşların evleri daha kullanışlı ve güzel bir hale getirildi. Aradan geçen salgın sürecinde tadilat çalışmalarına ara veren ekipler, yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla Akdeniz ilçesi Mahmudiye Mahallesi’ndeki bir evin onarım çalışmalarını başlattı.
“Yeni bir çalışmayı hayata geçirdik”
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, yangın mağduru vatandaşlara bazı yardımlarda bulunduklarını ancak evlerdeki hasarların onarılma çalışmasının 2020 yılı içerisinde hayata geçirildiğini söyledi. Yangından sonra eşyalar kadar binaların da ciddi hasar gördüğünü belirten Gökayaz, “Evlerinde yangın çıkan vatandaşlarımıza birtakım desteklerde bulunuyoruz. Bu, büyük ölçüde ev eşyası oluyor. Bununla beraber yeni bir çalışmayı hayata geçirdik. Yangın sonrasında sadece eşyalarda değil, binada da birtakım problemler ortaya çıkabiliyor. Biz de yangın sonrasında evlerin boya, badana ile tamiratı konusunda bir çalışmayı hayata geçirmeyi uygun bulduk” dedi.
“Gelen raporlara istinaden çalışmalarımız sürecek”
2020 yılında başlayan çalışmanın salgın sürecinde duraksama dönemi yaşadığını fakat yeni normalleşme süreciyle birlikte sürdürüldüğünü de ifade eden Gökayaz, “Bu çalışma 2020 yılında, Şubat ayı gibi başladı. Şubat döneminde 3 eve başlamıştık, araya bir salgın süreci girdi. Şu anda Tömük, Çamlı ve Davultepe’de 3 evimizi onardık. Mahmudiye Mahallemiz’deki bir evi de şu anda onarmaktayız. Gelen raporlara istinaden çalışmalarımız sürecek” diye konuştu.
15 ayda yangın ve sel mağduru 179 haneye 541 eşya desteği
Mersin Büyükşehir Belediyesi, ayrıca 1 Nisan 2019’dan bu yana yangından ve selden hasar görmüş 179 haneye 541 eşya desteğinde bulundu. İlgili yönetmeliğin 8. maddesinde yer alan, 'Yangında belirli bir süre kendisinin ya da geçindirmekte olduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan bireylere temel ev eşyası niteliğinde ayni yardım yapılabileceği' hükmü çerçevesinde yardımlarını sürdüren belediye ekipleri, 15 aylık süreçte 82 buzdolabı, 80 çamaşır makinesi, 46 fırınlı ocak, 127 bazalı yatak ve 206 çekyat yardımında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de 'sandalyeni kap gel' konserleri
YEREL HABERLER Mersin'de 'sandalyeni kap gel' konserleri
Mersin'de aynı şoförü ikinci kez darp ettiler Aynı güzergahta çalışan 2 ayrı yolcu minibüs kooperatifi arasında yolcu alma meselesi yüzünden yaşanan anlaşmazlıkta aynı şoför 5 gün arayla ikinci kez darp edildi Saldırganlardan şikayetçi olan minibüs şoförü Metin Şahin, "Evime ekmek götürmeyecek miyim. Biz sesimizi kime duyuracağız. Yetkililer bu konuya bir el atsın" diyerek tepkisini dile getirdi
YEREL HABERLER Mersin'de aynı şoförü ikinci kez darp ettiler Aynı ...
Mersin'de turiste geçtiğimiz yılın fiyatları ile hizmet
YEREL HABERLER Mersin'de turiste geçtiğimiz yılın fiyatları ile ...
Babalarının tacizine maruz kaldıklarını iddia eden 3 kız kardeş adalet istiyor
YEREL HABERLER Babalarının tacizine maruz kaldıklarını iddia eden 3 ...
FETÖ yalanıyla dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ yalanıyla dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı
`Hesabınız FETÖ´nün eline geçti´  yalanıyla dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER `Hesabınız FETÖ´nün eline geçti´  yalanıyla ...
Babasının oto elektrikçi dükkanında çıraklık yaparak okul harçlığını biriktiriyor
YEREL HABERLER Babasının oto elektrikçi dükkanında çıraklık yaparak ...
Mağazada unutulan altın dolu çantayı çalan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Mağazada unutulan altın dolu çantayı çalan şüpheli ...
Erdemli'de bakım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Erdemli'de bakım çalışmaları devam ediyor
Mersin basını Ender ağabeyini kaybetti
YEREL HABERLER Mersin basını Ender ağabeyini kaybetti
Mağazada unutulan altın dolu çantayı çaldı Tarsus'ta bir müşterinin mağazada tezgahta unuttuğu içinde 130 bin TL değerinde altın bulunan çantayı, başka bir müşteri kaşla göz arasında poşetine koyup mağazadan ayrıldı Altınları çalan şüpheli evini taşımak isterken polis tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Mağazada unutulan altın dolu çantayı çaldı Tarsus'ta ...
Uzak Doğu’da dünyanın en büyük nükleer buzkıran ‘Rossiya’nın yapımına başlandı
YEREL HABERLER Uzak Doğu’da dünyanın en büyük nükleer buzkıran ...
Mersin’deki metruk ve mezbele haline gelen boş araziler temizleniyor
YEREL HABERLER Mersin’deki metruk ve mezbele haline gelen boş ...
Osmanlı'nın Mersin'deki ilk ve tek mimari yapıları 1,5 asırdır ayakta
YEREL HABERLER Osmanlı'nın Mersin'deki ilk ve tek mimari yapıları ...
Ejder meyveleri Katar yolcusu Mersin'de emekli öğretmen Gani Yıldız, 4 yıl önce diktiği ejder meyvelerini KKTC ve Katar'a ihraç etmeye hazırlanıyor Tanesi 25 liradan alıcı bulan meyvenin hasadı 8 ay sürecek
YEREL HABERLER Ejder meyveleri Katar yolcusu Mersin'de emekli ...
Erdemli’de asfalt çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Erdemli’de asfalt çalışmaları devam ediyor
Gazeteci baldızını tehdit eden enişteye 4 ay uzaklaştırma
YEREL HABERLER Gazeteci baldızını tehdit eden enişteye 4 ay ...
Pislik içinde ürettikleri peynirleri vatandaşlara yediremeden yakalandı Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, merdiven altı süt ürünleri üretimi yapan kayıt dışı bir imalathanede piyasaya sürülmek üzere 50 kilo peynir ele geçirdi Olayla ilgili yabancı uyruklu bir kişiye işlem yapılırken, peynirlerin üretildiği bölgenin aşırı kirli olması dikkat çekti
YEREL HABERLER Pislik içinde ürettikleri peynirleri vatandaşlara ...
Tarsus’ta down sendromlu ve engelli bireyler için ‘+1 Kafe’ açıldı
YEREL HABERLER Tarsus’ta down sendromlu ve engelli bireyler için ‘+1 ...
Mezitli sahilinde çevre kirliliği denetimi
YEREL HABERLER Mezitli sahilinde çevre kirliliği denetimi
Ölmek isteyen kadını ırmağa atlayıp kurtardı Mersin’de intihar etmek için ırmağa atlayan kadın, olayı görüp hiç düşünmeden suya atlayan genç tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Ölmek isteyen kadını ırmağa atlayıp ...
Mersin'de ‘scooter’lı zabıta dönemi başladı
YEREL HABERLER Mersin'de ‘scooter’lı zabıta dönemi başladı
Mut Belediyesi filosuna 5 yeni araç
YEREL HABERLER Mut Belediyesi filosuna 5 yeni araç
Mersin'de Scooterlı zabıtalar devriyede
YEREL HABERLER Mersin'de Scooterlı zabıtalar devriyede

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X