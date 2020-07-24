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Mezitli’de MGC Lokalinin temeli atıldı Başkan Tarhan, MGC Başkanı Tepe ve gazetecilerle birlikte lokalin temeline harç döktü

İHA

– Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersinli gazetecilere verdiği sözü tutarak, basında sansürün kaldırılışının yıl dönümünde Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Lokalinin temelini attı. Başkan Tarhan ve MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe, lokalin temeline harcı Mersinli gazetecilerle birlikte attı.

Mezitli’de MGC Lokalinin temeli atıldı Başkan Tarhan, MGC Başkanı Tepe ve gazetecilerle birlikte lokalin temeline harç döktü

– Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersinli gazetecilere verdiği sözü tutarak, basında sansürün kaldırılışının yıl dönümünde Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Lokalinin temelini attı. Başkan Tarhan ve MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe, lokalin temeline harcı Mersinli gazetecilerle birlikte attı.
Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, seçim vaatleri arasında yer alan MGC Lokali için bugün ilk adımı attı. Mezitli Belediyesi Merkez Kadın Üretici Pazarı yanı Mezitli Deresi bitiğindeki alana, düzenlenen törenle lokalin temeli atıldı. Törene, Başkan Tarhan, MGC Başkanı Tepe, MGC Yönetimi ile gazeteciler katıldı.

“Sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada böyle bir sıkıntı var”
MGC Başkanı Tepe, törende yaptığı konuşmada, 24 Temmuz’un, ‘Basın Bayramı’, ‘Basında Sansürün Kaldırılışı’, ‘Gazeteciler ve Basın Bayramı’ gibi çeşitli adlarla kutlanan bir gün olduğunu söyledi. Basında sansürün kaldırılış tarihinin 24 Temmuz 1908 olarak belirlendiğine işaret eden Tepe, Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki sansür işleyişini anlattı. Bu sürecin 24 Temmuz 1908’de kaldırıldığını dile getiren Tepe, “Bu tarihten sonra artık gazeteler daha özgür bir şekilde çıkmaya başladılar. Bu, belli dönemden sonra ‘Basın Bayramı’ olarak da kutlandı. Ama gelinen sürece baktığımızda yeterli mi, değil mi, bunu sizin takdirlerinize bırakıyorum. Pek çok adım atılmış olabilir ama yeterli olmadığını düşünüyoruz. Bu sadece Türkiye ile alakalı bir durum değil, tüm dünyada böyle bir sıkıntı var. Çünkü hükümet otoritesi, gazetelerin özellikle halkın üzerinde etkisini yoğun bir şekilde kendini hissettirdikten sonra siyasi otoritenin medyayı kontrol etme ve onunla beraber olma gibi uygulamaları ne yazık ki, gazeteler, medya ve basın çalışanları üzerinde böyle olumsuz bir etkisi olmuştur” dedi.

“Gazeteciler, özlük hakları ve işsizlikle mücadele ediyor”
Gazetecilerin çok zor bir dönemden geçtiklerine işaret eden Tepe, “Pandemi, en çok gazetecileri vurdu. Bu süreçte gazeteciler, bir sağlık çalışanı, kamu görevlisi gibi yine görevlerini yaptılar; hepsi sahadaydı. Riskleri göze alarak bunu gerçekleştirdiler. Yeni dünya düzeni, konvansiyonel medyaya çok ciddi oluşturuyor. Bunu da aşmamız gerekecek. Gazeteciler, özlük hakları ve işsizlikle mücadele ediyor. Bunların hepsini bir araya koyduğumuzda 24 Temmuz’u artık Basın Bayramı olarak ne derece kutlayabilirsek o derece kutlayacağız” diye konuştu.

“Gazetecilerin stresten kurtulması lazım”
Gazetecilerin stresli bir hayatları olduğunu sürekli dile getirdiklerini vurgulayan Tepe, sürekli stresli ortamda çalışan gazetecilerin, bu stresi ailesine, eşine, dostuna ve topluma götürdüğünü söyledi. Tepe, “Gazetecinin bu stresten kurtulması lazım. Bu da tabii ki sosyalleşme, bir çatı altında beraber hareket etmeyle olur. Sağ olsun Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan, basın merkezini cemiyetimizin lokali olarak kullanma konusunda hep bize sıcak davrandı. Sonrasında ise bu iş vücuda geldi. Bugün burada bunun temelini atacağız. Burada gazeteci arkadaşlarımız kapıdan girdiğinde siyasi bütün düşüncelerini vestiyere asacaklar. Oturacaklar, güzel sohbetlerini yapacaklar. Yeri gelecek masa tenisi, yeri gelecek bilardo oynayacaklar. Birlik olacağız, beraber olacağız. Bu ortamın sağlanmasını umut ediyoruz. Buna da vesile olan Başkan Neşet Tarhan ve çalışma arkadaşlarına Mersinli gazeteciler olarak teşekkür ediyorum. 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışının yıl dönümünde, bu uğurda vefat etmiş tüm gazeteci dostlarımızı ve büyüklerimizi de anıyorum” ifadelerini kullandı.

“Keşke bugün basın ve gazeteciler için bir bayram günü olsaydı”
Başkan Tarhan ise konuşmasına, “Keşke bugün basın ve gazeteciler için bir bayram günü olsaydı. Hep bunu diyoruz fakat bir türlü o güne ulaşmamız mümkün olmadı. Bu bayramı yaşamamız olası olmuyor” diyerek başladı. Türkiye’nin, yakın gelecekte basın özgürlüğünde dünya sıralamasında alt sıralardan üst sıralara çıkmasını dileyen Tarhan, “Ben 40 yıldır basın camiasını yakından tanıyorum. Birçok değerli arkadaşlarımızı kaybettik. Onlara Allah’tan rahmet diliyorum. Sizlere sağlık ve uzun ömür diliyorum2 şeklinde konuştu.

“Hayalim, daha büyük bir basın merkeziydi”
Mezitli’de hayalinin, böyle bir yer değil, içinde TV stüdyosu olan daha büyük bir basın merkezi yapmak olduğunu vurgulayan Tarhan, “Fakat hepinizin bildiği Türkiye’deki ekonomik koşullar, belediyelere de yansıdı. Tüm belediyelerin geliri düştü. Oldukça kötü durumda ama Başkan Tepe’ye adayken de söz vermiştim. Mutlaka bir şey yapacağız. Artık bu küçük bir adım olur. Bundan sonra ya başkaları ya da bizler bir şekilde daha büyük basın merkezleri yapar. Basın toplantılarının yapılacağı, teknik donanımların hazır olduğu bir mekan olur. Burayı arkadaşlarımızla beraber kararlaştırdık. Güzel bir mekan diye düşünüyorum. Bu çevrenin yeşil alan düzenlemesi olacak. Bu alanı sadece beton alanla sınırlı görmeyin. Burayı biz Mezitli Belediyesi ve Mersin Gazeteciler Cemiyeti ile birlikte bir basın evi olarak kararlaştırdık. Ev demek bize daha sıcak geliyor. Burası halka da açık olacak. Buranın işletmesini Mersin Gazeteciler Cemiyetine bir anlamda tahsis gibi anahtarıyla vereceğiz. Dolayısıyla yaklaşık 1,5 ay içerisinde açılışını yapacağız” dedi.
Gazetecilerin ne kadar zor koşullar altında çalıştıklarını 1980’den bu yana bildiğinin altını çizen Tarhan, şöyle devam etti:
“Belediyelerinin temel görevlerinden biri de tabii ki buna destek olmak. Biz özgür basın, özgür insanlar olsun diyoruz. Burası da eşinizle, çocuklarınızla ve yakınlarınızla bahçesinde çocuklarınızın oynadığı, sizlerin burada gelip bir şey içeceğiniz güzel bir mekan olur. Bu bahçeyi koruyacağız. Hayırlı olsun diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum.”
Konuşmaların ardından Başkan Tarhan ve MGC Başkanı Tepe, gazetecilerle birlikte lokalin temelini attı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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