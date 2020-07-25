İçişleri Bakanı Soylu, güvenlik toplantısı için Mersin’e geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İçişleri Bakanı Soylu, güvenlik toplantısı için Mersin’e geldi

İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik toplantısına katılmak için Mersin'e geldi. Bakan Soylu'nun başkanlık yaptığı toplantı, basına kapalı gerçekleştiriliyor.

İçişleri Bakanı Soylu, güvenlik toplantısı için Mersin’e geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik toplantısına katılmak için Mersin’e geldi. Bakan Soylu’nun başkanlık yaptığı toplantı, basına kapalı gerçekleştiriliyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah Adana’da katıldığı güvenlik toplantısının ardından akşamüzeri Mersin’e geldi. Mersin Valiliğine gelen Bakan Soylu’yu, Vali Ali İhsan Su ve il protokolü karşıladı. Burada Valilik Şeref Defterini imzalayan Soylu, daha sonra toplantı salonuna geçerek güvenlik toplantısına başkanlık etti.
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıya İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mersin Valisi Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Kd. Albay Oğuz Bavbek ve İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Necip Çarıkçıoğlu ile diğer ilgililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MEÜ yüksek lisans öğrencisi ‘Erguvanlı Mühendislik Jeolojisi Ödülü’ aldı
YEREL HABERLER MEÜ yüksek lisans öğrencisi ‘Erguvanlı Mühendislik ...
Kurban satıcıları sahte para konusunda uyarıldı
YEREL HABERLER Kurban satıcıları sahte para konusunda uyarıldı
Otomobilin çiçekçi dükkanına girdiği kaza güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Otomobilin çiçekçi dükkanına girdiği kaza güvenlik ...
Akduman: “Anamur’da ormanları tehlikelere karşı daha dayanıklı hale getirdik”
YEREL HABERLER Akduman: “Anamur’da ormanları tehlikelere karşı daha ...
Gülnar'da lavanta üretimi 2 yılda 100 kat arttı
YEREL HABERLER Gülnar'da lavanta üretimi 2 yılda 100 kat arttı
Bölge Müdürü Akduman, Erdemli ağaçlandırma sahalarını inceledi
YEREL HABERLER Bölge Müdürü Akduman, Erdemli ağaçlandırma sahalarını ...
Mersin İdman Yurdu yeniden profesyonel ligde
YEREL HABERLER Mersin İdman Yurdu yeniden profesyonel ligde
Büyükşehir Belediyesi, ibadethanelerde bayram temizliğine başladı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, ibadethanelerde bayram ...
İlaçlama ekipleri, haşereyle mücadele konusunda bilgilendirildi
YEREL HABERLER İlaçlama ekipleri, haşereyle mücadele konusunda ...
Büyükşehir Belediyesinin alacağı 73 otobüsün ihalesi yapıldı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinin alacağı 73 otobüsün ihalesi ...
Mersin Polisi, kurban satıcılarını sahte para konusunda bilgilendirdi
YEREL HABERLER Mersin Polisi, kurban satıcılarını sahte para ...
MTOSB Başkanı Tekli: “Son yıllarda bölgemize yoğun talep var”
YEREL HABERLER MTOSB Başkanı Tekli: “Son yıllarda bölgemize yoğun ...
Su kuyusuna düşen ineği, itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Su kuyusuna düşen ineği, itfaiye kurtardı
Mersin'de 22 gündür kayıp alzheimer hastası ormanda ölü bulundu
YEREL HABERLER Mersin'de 22 gündür kayıp alzheimer hastası ormanda ...
Yeşilboğaz: "Önemliyiz, çünkü bağımsızız"
YEREL HABERLER Yeşilboğaz: "Önemliyiz, çünkü bağımsızız"
MGC ve VM Medical Park Mersin Hastanesi arasında ‘sağlık protokolü’ imzalandı
YEREL HABERLER MGC ve VM Medical Park Mersin Hastanesi arasında ...
Kamyon iki köprü arasına düştü Kazada kamyon sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kamyon iki köprü arasına düştü Kazada kamyon sürücüsü ...
Mezitli’de MGC Lokalinin temeli atıldı Başkan Tarhan, MGC Başkanı Tepe ve gazetecilerle birlikte lokalin temeline harç döktü
YEREL HABERLER Mezitli’de MGC Lokalinin temeli atıldı Başkan Tarhan, ...
Tarsus'ta, dere köpürdü
YEREL HABERLER Tarsus'ta, dere köpürdü
Yılmaz: "Turizmi 12 aya yaymayı hedefliyoruz"
YEREL HABERLER Yılmaz: "Turizmi 12 aya yaymayı hedefliyoruz"
Su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Tarsus’ta Kusun Deresi köpürdü Dereye dökülen atığın insan sağlığına zararı olup olmadığı yapılan incelemelerden sonra belirlenecek
YEREL HABERLER Tarsus’ta Kusun Deresi köpürdü Dereye dökülen atığın ...
Mersin Barosu, pandemide sokak hayvanlarının barınma şartlarını raporladı
YEREL HABERLER Mersin Barosu, pandemide sokak hayvanlarının barınma ...
Mersin'de 'Kara çadırda yaz okulu' projesi
YEREL HABERLER Mersin'de 'Kara çadırda yaz okulu' projesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X