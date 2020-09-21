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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özyiğit: “Akkent’te artık su baskınları yaşanmayacak”

İHA

Özyiğit: “Akkent’te artık su baskınları yaşanmayacak”

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, yaptıkları alt yapı çalışmalarıyla Akkent Mahallesi'nde su baskınlarının önüne geçeceklerini belirterek, “Akkent Mahallesi'nde artık su baskınları yaşanmayacak” dedi.
Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde kaldırım ve yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de üst yapı yenileme çalışmaları sık sık yerinde inceliyor. Çalışma yapılan bölgelerde vatandaşlarla da bir araya gelen Özyiğit, halkın görüş ve önerilerini de dinliyor.
“Çalışmaları kısa sürede tamamlayacağız.”
Akkent Mahallesi'nde devam eden çalışmalarla ile ilgili bilgi veren Özyiğit, su baskınlarının yaşandığı bölgede ivedilikle çalışma başlattıklarını vurgulayarak, “Akkent Mahallesi'nde daha önce sık sık su baskınları yaşanıyordu. Kuzeydeki Batıkent ve Kuzeykent mahallelerinden gelen yağmur suları Akkent’te su baskınlarına neden oluyordu. Bu bölgede ivedilikle bir çalışma başlattık. Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (MESKİ) ile birlikte koordineli olarak yaptığımız çalışmalar neticesinde, bu bölgede yağmur suyu hatları genişletilerek yenilendi. Biz de Yenişehir Belediyesi olarak kaldırım, yol yapım ve asfalt serme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışmaları kısa sürede tamamlayacağız. Bundan sonraki süreçte bu bölgede böyle bir sorun yaşanmayacak. Kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek adına sorunlara anında müdahale ediyoruz. Dokunduğumuz her nokta yaşamak için daha güzel bir yer haline geliyor. Tüm bu çalışmalarda emek veren çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Bölgedeki vatandaşlar da mahallelerindeki üst yapı çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini dile getiriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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