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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Tarhan'dan çalışanlara masa tenisi jesti

İHA

Başkan Tarhan'dan çalışanlara masa tenisi jesti

Mezitli Belediyesi personel arasındaki kurum içi iletişim, dostluk bağlarını güçlendirmek ve çalışanları spor yapmaya teşvik etmek amacıyla masa tenisi alanı oluşturdu.
Belediyeye ait kafeteryanın oyun alanına kurulan ve öğlen molalarında aktif olan masa tenisine personeller yoğun ilgi gösterdi. Çalışma arkadaşlarının tenis maçını seyretmek için yanlarına giden Başkanı Neşet Tarhan, önümüzdeki günlerde personeller arası masa tenisi turnuvası yapacağını dile getirdi. Daha sonra raketi eline alan Tarhan, ısınma atışı yaptı. Boyunun uzun olmasını avantaja dönüştüren Tarhan, yaklaşık 15 dakika süren rallide rakibi Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Öztürk’ü terletti.
Daha önce oyun alanına ayak bilardosunu kurduklarını dile getiren Tarhan, “Çalışanlarımıza rahat ve stresten uzak bir ortam sunmak adına tüm imkanları sağlıyoruz. Personellerimiz, pandemi öncesi futbol takımı oluşturarak belediyemize ait halı sahalarda ter döküyorlardı. Personeller arası diyalogu ve takım ruhunu güçlendirmek için çeşitli turnuvalar düzenledik. Şimdi ise belediye ana hizmet binamızda ayak bilardosunun yanı sıra masa tenisini kurduk. İlerleyen günlerde masa tenisi turnuvaları yapmayı planlıyoruz. Çalışanlarımızın öğlen molalarında spor yaparak hareket etmelerini istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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