Büyükşehir zabıtasından toplu taşımada maske denetimi

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, toplu taşıma araçlarında gerçekleştirdiği denetimlerle korona virüs in uyulması konusunda sürücüleri ve vatandaşları uyarıyor. Denetimleri günlük olarak yapan ekipler, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguluyor.

Temizlik, hijyen ve maske kullanımı konusunda yaptıkları denetimleri titizlikle sürdüren Trafik Zabıta ekipleri, virüse karşı alınan tedbirlerin, araç sürücüleri ve yolcular tarafından uygulanıp uygulanmadığını kontrol ediyor. Ekipler, tedbirler konusunda yolcu ve sürücüleri bilgilendiriyor.



Maskesiz ve fazla yolcu alınmaması konusunda uyarı yapılıyor

Zabıta ekipleri, araçlara maskesiz ve fazla yolcu alınmaması konusunda denetim yaparken, sürücüleri de maske takmaları konusunda uyarıyor. Toplu taşıma araçlarının iç ve dış temizliğini de denetleyen ekipler, hijyen kurallarına uyulması konusuna dikkat çekiyor. Toplu taşıma araçlarında gerçekleştirilen denetimleri günlük olarak yapan zabıta ekipleri, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguluyor.

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