Sahte bahis kuponu dolandırıcıları, kimliğini kullandıkları avukatı da mağdur etti: 12 kişi tutuklandı (2)

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen sahte bahis operasyonunda adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 12'si savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 20 şüpheliden 12 kişi tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2020-11-06 22:21:10
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