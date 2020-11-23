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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesi yol çizgi ve yaya geçidi çalışmalarına devam ediyor

İHA

Büyükşehir Belediyesi yol çizgi ve yaya geçidi çalışmalarına devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, trafik akışının düzenli olması ve şeritlerin belirgin hale gelmesi için yol şerit çizgileri çizerken, il genelinde belirlenen okulların önüne yaya geçidi çizgi çalışmalarına da devam ediyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu’nun öncülüğünde kentte trafik ve yaya güvenliğinin maksimum düzeyde sağlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Yıpranan ve silinen yol çizgilerinin belirgin hale gelmesi için ekipler, cadde ve sokaklarda kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriyor.
“Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla “Yaya Önceliği Yılı” ilan edilen 2019’dan bu yana, yaya ve trafik güvenliğine öncelik veren Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçelerin yanı sıra diğer ilçelerde de çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Tarsus merkez ve birçok bağlı mahalle yolunda termoplastik ve sarı renkteki soğuk yol çizgisi ile trafik akışının güvenli şekilde sağlanabilmesi adına çizim gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında yaya geçidi çizgileri çift komponent boya ile yapılıyor. Boyası tamamlanan çizgilerin üstüne belirginleştirmek için cam tozu serpiliyor. Bu sayede çizgiler hem gece, hem de gündüz dikkat çeken bir görünüme kavuşuyor. Bu sayede sürücülerin güvenli sürüş yapmaları sağlanıyor.
Ümit Yaşar Oğuzcan Caddesi, Kasım Ekenler Bulvarı, Mavi Bulvar, Gazi Paşa Bulvarı, Atatürk Caddesi, Ali Menteşoğlu Caddesi, Adana Caddesi gibi merkez yollar başta olmak üzere Tarsus’ta onlarca bulvar ve caddede yaklaşık 30 kilometre yol çizimi gerçekleştiren ekipler, Tarsus ve Çamlıyayla’da toplam 62 okul önünde bulunan yay geçidinde çift kompenantlı yaya geçidi çizimi çalışması uyguladı.
Çamlıyayla’da 10, Tarsus’ta ise 91 okul geçidi ve yaya geçidinde düzenleme çalışması yapan ekipler, 430 adet tabansız delinatör montajı, 750 adet levha ve 560 adet de omega direk montajı gerçekleştirdi.

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