Meyve ve sebze deposu Mersin, 9 üründe Türkiye birincisi Meyve, sebze ve tarla bitkisi üretiminde 83 çeşit ürüne ev sahipliği yapan Mersin, TÜİK’in 2019 verilerine göre; muz, çilek, limon, erik, badem, keçiboynuzu, yeni dünya, sakız kabak ve taze bakla üretimde Türkiye birinciliğini elinde bulunduruyor

– Türkiye’nin meyve ve sebze deposu Mersin’de 83 adet ürün çeşidi yetişiyor. Önemli bir tarım kenti olan Mersin, muz, çilek, limon, erik, badem, keçiboynuzu, yeni dünya, sakız kabak ve taze bakla üretimde Türkiye birinciliğini elinde bulundururken, yine 9 üründe ikinci, 2 üründe de üçüncü sırada yer alarak, ülke tarımına çok önemli katkılar sağlıyor.

Toprağı, suyu, iklim yapısı ve geniş tarım alanlarıyla Türkiye’nin tarımsal üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin, yetiştirdiği birçok ürünle ülke tarımına çok önemli katkılar sunuyor. Meyve, sebze ve tarla bitkilerinde 9 üründe birinci, 9 üründe ikinci, 2 üründe de üçüncü sırada bulunan Mersin, yetiştirdiği erkenci meyve ve sebze çeşitleri ve örtü altı üretimiyle de öne çıkan kentlerden biri.



“Dokuz üründe Türkiye birinciliği ilimize ait”

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yazkış tarımsal üretim yapılan Mersin’in, Türkiye’nin önemli bir tarım kenti olduğunu söyledi. 2019 verilerine göre tarımsal üretim değerinde Türkiye 4’üncüsü olan Mersin’in 333 bin 173 hektarlık toplam tarım arazisinin 150 bin 346 hektarının tarla, 147bin 102 hektarının meyve, 35 bin 640 hektarının sebze, 83 hektarının ise süs bitkileri alanından oluştuğunu belirtti. Abalı, “İlimiz, 22 adedi tarla, 30 adedi sebze ve 31 adedi meyve olmak üzere toplam 83 adet ürün çeşidi ile Türkiye üretiminde önemli bir yere sahip. TÜİK’in 2019 verilerine göre; muz, çilek, limon, erik, badem, keçiboynuzu, yeni dünya, sakız kabak ve taze bakla üretimde Türkiye birinciliği ilimize ait” dedi.



“Türkiye muz üretiminin yüzde 61’ini, limon üretiminin yüzde 53’ünü Mersin karşılıyor”

Türkiye’nin toplam muz üretiminin 548 bin 323 ton olduğunu dile getiren Abalı, “Türkiye muz üretiminin 333 bin 999 tonla yüzde 61’ini Mersin karşılıyor. İlçelerimiz içerisinde en fazla muz üretimi ise 31 bin dekar alanda 217 bin tonla Anamur’da yapılıyor. 950 bin ton olan Türkiye limon üretiminin de 500 bin 445 ton ile yüzde 53’ü ilimizden karşılanıyor. İlçelerimiz içerisinde en fazla limon üretimi 102 bin 500 dekar alanda 276 bin 680 ton ile Erdemli’de gerçekleştiriliyor. Mersin, 486 bin 705 tonluk Türkiye çilek üretiminin ise 168 bin 654 tonla yüzde 35’ini yetiştiriyor. Anamur, 24 bin dekar alanda 95 bin 982 tonla en fazla çilek üretilen ilçemiz. İlimiz ayrıca, yeni dünya üretiminin 10 bin 740 tonla yüzde 66’sını, keçiboynuzu üretiminin 6 bin 941 tonla yüzde 43’ünü, taze kabak üretiminin 175 bin 853 tonla yüzde 39’unu, erik üretiminin 57 bin 477 tonla yüzde 18‘ini, badem üretiminin 22 bin 929 tonla yüzde 15‘ini ve taze bakla üretiminin 7 bin 395 ton la yüzde 18’ini karşılıyor” diye konuştu.

Abalı, Mersin’in 113 ton 795 ton şeftali, 312 bin 34 ton biber, 241 bin 954 ton hıyar, 140 ton 301 ton kayısı, 699 ton avokado, 11 bin 742 ton brokoli, 152 bin 785 ton patlıcan, 25 bin 611 ton greyfurt, 87 bin 239 ton nar üretimleriyle de Türkiye sıralamasında ikinci olduğunun altını çizdi. Abalı, “171 bin 824 ton mandalina ve 29 bin 316 ton nektarin üretimi ile de üçüncü sırada yer alan ilimiz, ayrıca üzüm, yaş incir, Trabzon hurması, portakal, taze fasulye, lahana, marul, domates, ceviz ve karnabahar ürünlerinde de Türkiye üretiminde önemli bir yer tutuyor” ifadelerini kullandı.

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