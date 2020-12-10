Akdeniz’de Uygulamalı E-Ticaret Eğitimi başlıyor

Akdeniz Belediyesi ile Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile “Uygulamalı ETicaret Eğitimi” düzenleniyor. Etkinlik, kendi işini kurmak ve geliştirmek isteyen engelliler başta olmak üzere herkese açık olacak.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde “Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri” kapsamında, “Uygulamalı ETicaret Eğitimi” düzenleniyor. “E ticarete engel yok. Bir gün değil, her gün birlikteyiz” sloganıyla hayata geçirilecek eğitim online olarak gerçekleştirilecek.

Bu akşam saat 19.00'da başlayacak olan eğitimde, “E Ticarete Giriş, Web Sitesi Kurma, Ürün Sunumu ve Sipariş Sistemi” konuları yer alıyor. 'Eticarete Engel Yok' eğitimine dileyen herkes katılabilecek. Eğitime katılmak isteyenler, https://forms.gle/bWrsoFiuqNW1G5tL7 adresine girip, linki tıklayarak gelen formu doldurup başvurularını yapabilecekler.



“Eticaret dünyasını keşfedin”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, kendi işini kurmak veya geliştirmek isteyen herkesi, özellikle de kadınları uygulamalı eticaret eğitimine katılmaya, dijital pazarlama imkanlarını keşfetmeye davet etti. Başkan Gültak, “Özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle içinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde gerçekleşen bu etkinlik büyük önem taşıyor. Bu eğitimden mahalle evlerimizde mesleki eğitim ve beceri kursları alan bu kadınlar da faydalanabilecek. Bu eğitim, yeni meslekler edinmenin yanında, katılımcının kişisel gelişimine de katkı sunacak. Uygulamalı eticaret eğitimi, başta engelli vatandaşlarımız olmak üzere dijital platformda kendi işini kurmak veya geliştirip tüm ülkeye ve dünyaya açılmak isteyen herkese açık olacak” dedi.

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