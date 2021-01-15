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Altınların parasını EFT ile aldı, hayatının şokunu yaşadı Mersin'de 27 bin 195 liralık altının parasını EFT ile alan 51 yıldır kuyumculuk yapan Ertaç İnanoğlu, toptancının parasını ödemek için bankaya gittiğinde bütün hesabına bloke konulduğunu gördü İnanoğlu: "Madem ki bir dolandırıcılık var, bu vatandaşın hesabına gelen paraya bloke konulmuyor da benimkine niye konuluyor"

İHA

Altınların parasını EFT ile aldı, hayatının şokunu yaşadı Mersin'de 27 bin 195 liralık altının parasını EFT ile alan 51 yıldır kuyumculuk yapan Ertaç İnanoğlu, toptancının parasını ödemek için bankaya gittiğinde bütün hesabına bloke konulduğunu gördü İnanoğlu: "Madem ki bir dolandırıcılık var, bu vatandaşın hesabına gelen paraya bloke konulmuyor da benimkine niye konuluyor"

Mersin'de 51 yıldır kuyumculuk yapan Ertaç İnanoğlu, 27 bin 195 liralık altının parasını EFT ile alınca hayatının şokunu yaşadı. Toptancının parasını ödemek için bankaya gittiğinde bütün hesabına bloke konulduğunu gören İnanoğlu, yetkililerden yardım istiyor. İnanoğlu, "Madem ki bir dolandırıcılık var, bu vatandaşın hesabına gelen paraya bloke konulmuyor da benimkine niye konuluyor" dedi.
Edinilen bilgiye göre, 8 Ocak Cuma günü Ertaç Kuyumculuğa gelen 2 kişi, 9 cumhuriyet ile 1 çeyrek altın almak istediklerini, üstlerinde para olmadığı için ödemeyi EFT ile yapmak istediklerini söylediler. Şahısların talebini kabul eden kuyumcu İnanoğlu, parayı hesabında gördükten sonra altınları teslim etti. Daha sonra parayı çekmek için bankaya giden İnanoğlu, bütün hesabına 'dolandırıcılık' şüphesinden dolayı bloke konduğunu gördü. Yasal olarak bütün girişimleri yapan İnanoğlu, kendi özel hesabındaki blokeyi kaldırırken, altınların parasının üzerindeki blokeyi kaldırtamadı. İnanoğlu, Savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan İnanoğlu, olayın 8 Ocak'ta meydana geldiğini söyledi. 2 kişinin müşteri olarak dükkanlarına geldiğini ve altın almak istediklerini söylediğini kaydeden İnanoğlu, “9 cumhuriyet altını ve 1 çeyrek altın istediler. Bunun fiyatının da 27 bin 195 lira para tuttuğunu söyledim. Şahıslar üzerlerinde para taşımadıklarını, parayı EFT ile havale edebileceklerini söylediler. Biz de olabileceğini söyledik. Ben toptancımdan altınları getirdim, şahısta bana cep telefonundan para transferini yaptı. Ben hesabıma paranın geldiğini görünce altınları teslim ettim ve şahıslar gittiler” diye konuştu.

“İlk önce bütün hesabıma bloke konuldu”
Bir süre sonra toptancının parasını vermek için bankaya gittiğini vurgulayan İnanoğlu, “Banka bana hesabımda bloke olduğunu söyledi. Ben de bunun nasıl olacağını sordum. Onlar da şahısların para attığı bankaya gitmemizi, bu parayı atanları bulmamızı ve onay verdirmemiz gerektiğini dile getirdi. Biz de bulduk götürdük, vatandaş parayı kendisinin attığını söyledi. Ben zaten bunların bütün resmi işlemlerini yapmıştım. Ancak ne yapıldıysa ben paramı bankadan alamıyorum. Daha sonra şahsın para attığı bankaya yine gittik, orada bize ‘bu para üzerinde bir dolandırıcılık şüphesi var. Para hızlı bir şekilde aktarılmış' denildi. Bununla ilgili Bursa Gönen Kaymakamlığından bankaya yazı gelmiş. Bu yüzden paraya bloke konmuş. Ancak burada mağdur olan ben oldum. Benim şu anda cebimden 10 altın param 27 bin 195 lira para çıktı. Ben paramı kimden alacağım. Son derece mağdurum. Eğer bu konuyla ilgili suçlular varsa bu suçlularda yakalansın, hak yerini bulsun. Benim bankadaki blokemin çözülmesini istiyorum. Neticede mağdur olan benim. İlk başta bütün hesabıma bloke kondu. Daha sonra ben kendi bankamla yaptığım görüşmeler sonucunda altın paraları haricindekilerin blokesini kaldırtırdım” şeklinde konuştu.

“Hayatımda ilk defa böyle bir şey başıma geliyor”
Yıllardır esnaflık yaptığını söyleyen İnanoğlu, “Ben dükkanıma gelen herkesi tanıyamam, bilemem. Ancak burada şahıslar belli, kimlikleri belli, kim olduklarını biliyoruz. Blokenin kaldırılması için Cumhuriyet Başsavcılığına gittim, savcılık ortada suç unsurunun bulunmadığını söyledi. Bize bu evrakları Gönen Kaymakamlığına göndermemiz söylendi, biz de bütün evrakları gönderdik. Talebim bir an önce blokem kaldırılsın. Benim her şeyden önce ticari prestijim söz konusudur. 51 yıllık esnafım. Hayatımda ilk defa böyle bir şey başıma geliyor. Kesinlikle bu olayın aydınlatılmasını istiyorum. Suçlular varsa ben yardımcı olmaya hazırım. Onlar bulunsun ve hesap onlardan sorulsun. Tabi burada en önemli konuda şudur. Madem ki bir dolandırıcılık var, bu vatandaşın hesabına gelen paraya bloke konulmuyor da benimkine niye konuluyor. Eğer banka buna izin vermese EFT yapmasına, ben mağdur olmayacağım. Sürekli dijital çağda yaşadığımız söylüyorlar. Herkes işini cep telefonlarıyla yapsın. Bu koşulda bankalara ve insanlara nasıl güvenilecek. Yetkililerden lütfen gereğinin yapılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

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