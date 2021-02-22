Yalancı baharın ardından gelen kış şartları arıcıları vurdu



Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)- MERSİN´in Anamur ilçesinde yaklaşık 20 gün önce kendisini gösteren ve meyve çiçeklerinin açmasına neden olan yalancı baharın ardından havaların tekrar soğuması nedeniyle çiçeklerden bal toplamaya çalışan çok sayıda arı donarak telef oldu.İlçede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle 20 gün önce kendisini gösteren yalancı bahar nedeniyle çiçeklerin açması, arıların mevsim algısını da yanılttı. Bu nedenle oğul vermek için erken yavrulamaya başlayan arılar, polen toplamak için doğadaki çiçeklere dağıldı. Arkasından bir anda bastıran soğuklar ve Toros Dağları'nın eteklerine yağan kar, kovanlardan çıkan arıları zamansız yakaladı. Kovanlarından ayrılan bazı arılar, geri dönemeden çiçeklerin üzerinde veya dönüş yolunda kovanlarına yetişemeden donarak telef oldu.

'ARICILARIN YÜZDE 30 KAYBI VAR'

30 yıldır arıcılık yapan Abdurrahman Cengiz (60), zamansız yavrulama yapmak için polen toplamaya giden arıların çoğunun kovanlarına geri dönemediğini ve çiçeklerin üzerinde donarak yaşamını yitirdiğini söyledi. Böyle bir durumun yaklaşık 10 yıl önce başlarına geldiğini kaydeden Abdurrahman Cengiz, bu yıl arıcılarının yüzde 30 civarında kayıplarının olduğunu söyledi.

Geçen sezonun kurak gitmesinden dolayı arıların bu yıl kışa zayıf girdiğini kaydeden Abdurrahman Cengiz, "Bu günlerdeki yalancı baharın erken gelmesinden, bademlerin ve azgan çiçeklerinin, artı sandal pürçüğünün erken açmasından dolayı, arının erken dışarı çıkıp, akabinde de havaların zamansız bir şekilde soğumasının hemen hemen yüzde 30, yüzde 40 gibi arı kayıplarımız oluyor. Dışarı giden arılar soğuktan geriye dönemiyor. Kovandan zamansız çıkan arı, çiçeğin üzerinde uyuşup kalıyor, gece de donup ölüyor. Bundan biraz muzdarip olduk" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Anamur Mithat ÜNAL

2021-02-22 12:00:17



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