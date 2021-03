Mezitli Belediyesi, Müzik Terapi Projesini hayata geçiriyor

– Mezitli Belediyesi, müziğin iyileştirici yönünden yola çıkarak yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Salgın döneminde demans hastaları ve yakınlarına fayda sağlayabilmek adına Mersin Alzheimer Derneği ile birlikte hazırladığımız Müzik Terapi projemizi hayata geçiriyoruz” dedi.

Mezitli Belediyesi, Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi ile birlikte özellikle yaşlılarda görülen nörolojik sorunların tedavisinde müziğin kullanılmasına yönelik bir çalıştay gerçekleştirdi. Online olarak gerçekleştirilen çalıştayda, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü (TÜDAM) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Torun, müzik terapi uygulamalarının kullanıldığı alanlarla ilgili bilgiler verdi. Çalıştaya katılan Alzheimer Derneği üyeleri de yönelttikleri sorularla uygulama hakkında merak ettiklerini dile getirdi.



“Osmanlı döneminde de müzikle terapi yapılıyordu”

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Osmanlı döneminde müzikle terapi yapılabildiğine dikkat çekerek, “Müziğin bir eğlence aracı olmasının yanında sağlık açısından da faydalı olduğunu biliyoruz. Tarihimiz incelendiğinde geçmiş dönemlerde bu konuda çok büyük yöntemlerin bulunduğunu şaşırarak görmekteyiz. Kullanım alanı tarihin çok eski zamanlarında olmasına karşın günümüzde yeterince yararlanılamayan Müzik Terapi konusunda uzman eğitimciler tarafından bireyin gereksinimlerine göre belirlenen hedef doğrultusunda uygulanacak. Özellikle nörolojik ve nöro gelişimsel hastalıklara yönelik olarak yapılacak Müzik Terapi uygulamasının hastalarda sadece fonksiyonel düzelmeyi değil, bütüncül anlayışla psikososyal iyileşmeyi ve yaşam kalitesini yükseltmeyi de hedeflemekteyiz” dedi.



“Müzik Terapi projemizi hayata geçiriyoruz”

Sağlık sorunlarının ortaya çıkmasıyla birlikte insanlık tarihinin buna çözüm olacak tıbbi uygulamaları her dönem hayata geçirdiğine de vurgu yapan Başkan Tarhan, “İnsanlık var olduğundan beri sağlık sorunu var, sağlık sorunları var olduğundan beri de onların giderilmesi için birtakım yaklaşımlar var. Bilimsel gelişmelerin ışığında her gün yeni bir tedavi yöntemi geliştirilse de geçmiş dönemlerdeki uygulamalar bugün dahi geçerliliğini korumaktadır. Salgın döneminde demans hastaları ve yakınlarına fayda sağlayabilmek adına Mersin Alzheimer Derneği ile birlikte hazırlamış olduğumuz Müzik Terapi projemizi hayata geçiriyoruz. Bireylerin fiziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel ihtiyaçlarını karşılamada müziği ve müzik aktivitelerini kullanan uzmanlık dalı olan müzik terapi uygulaması ile Mezitli’de yaşayan vatandaşlarımıza destek olmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Mezitli Belediyesi ile birlikte Türkiye’de ilk olan pek çok projeye imza attıklarını belirten Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şube Başkanı Prof. Dr Aynur Özge de “Başkanımız Neşet Tarhan her zaman bizlerden desteğini esirgemiyor. Bugün de sağlık alanında çok önemli bir çalıştay için bizlerin yanında oldu. Mezitli’yi sağlıklı kent yaparak bu alanı dalga dalga genişletmek adına her türlü projeyi hayata geçiriyor. Kendisine sonsuz teşekkürlerimizi sunarım” ifadelerini kullandı.

