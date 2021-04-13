Toroslar Belediyesi, korona virüsle mücadeleyi bir yıldır kesintisiz sürdürüyor

Toroslar Belediyesi, bir yıldır devam eden korona virüsle mücadelede, sürecin güvenilir ve kontrol altında olması amacıyla yaptığı hizmetleri kesintisiz sürdürüyor. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, salgına karşı hemşehrilerini sabırlı ve sağduyulu olmaya çağırarak, karşılıklı anlayışla tedbirlerin başarıya ulaşacağını söyledi.

Dünya, Covid19 ile mücadelede bir yılı geride bıraktı. Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi de salgının Türkiye'de görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden itibaren halk sağlığını korumak adına sergilediği etkin mücadelenin yanı sıra bu zorlu süreçte büyük bir dayanışma örneğine de imza attı. Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir yıl boyunca hijyen çalışması ve denetimleri, psikolojik danışmanlık hizmeti, online eğitim ve sosyal destekler aralıksız devam etti.

Belediye, ilçede genelindeki kamu kurumları, okullar, ibadethaneler, sağlık merkezleri, iş yerleri, berber ve kuaförler, minibüsler, otobüs ve taksi durakları, banka ATM'leri, yeşil alan ve parklar olmak üzere tüm ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon uygulamasını düzenli olarak yapıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı dezenfekte ekibi, tüm gün boyunca ilçenin 67 mahallesinde çalışmalarına devam ediyor.



Zabıtadan sıkı denetim

Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını yoğun bir şekilde gerçekleştiriyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında kısıtlama getirilen işletmelerde ve semt pazarlarında düzenli olarak denetim yapan ekipler, hijyen, fiyat etiketi ve HES kodu kontrollerini de aksatmadan sürdürüyor.

Kadınlara psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmeti vererek farkındalık çalışmaları yapan Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezinin alanında uzman psikologları, özellikle ikametinden ayrılma kısıtlaması olan bireylerlerle de iletişime geçerek, telefonla ve internet üzerinden online psikolojik destek veriyor. Merkezde çocukların, yaşadıkları duygusal, gelişimsel ve davranışsal sorunların üstesinden gelmeleri ve sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi için de çalışmalar yapılıyor.

Türkiye’de bir ilk olan ‘Büyüklere Vefa, Haydi Onları Ara’ sosyal sorumluluk projesini başlatan belediye, bu projeyi de başarıyla yürüttü.



26 noktada EBA Destek Merkezi

Belediye, uzaktan eğitim sürecinde evinde bilgisayar ve internet erişimi olmayan öğrencilerin eğitimden geri kalmamaları amacıyla ilçede 26 noktada Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Destek Merkezleri oluşturdu ve EBA Mobil Destek Aracı ile de öğrencilerin EBA içeriklerine hızlı ve güvenli bir şekilde erişimini sağladı.



"Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Devlet, millet el ele vererek bu sürecin üstesinden gelmek için teyakkuz halinde çalışıyoruz. Pandemi sürecinden en fazla etkilenen kesimlerden biri de esnafımız oldu. Mülkiyeti Toroslar Belediyemize ait olan işyerlerini kiralayan ve pandemi nedeniyle faaliyetlerine ara veren esnafımızın kiralarına destek olduk. Faaliyetlerine ara veren esnafımızdan 6 ay kira almayıp, kira sözleşmelerini de 6 ay daha uzattık. Ayrıca faaliyetlerine devam eden esnafımızın 6 aylık kira bedelinde de yüzde 50 indirim yaptık. Bu zorlu süreci birlik ve beraberlik içerisinde, dayanışma ile atlatacağız" dedi.

Virüsün yayılmasını engellemek, hastalıktan korunmak ve etkilerini en aza indirmek amacıyla ilçede başlattıkları seferberliğin tüm hızıyla devam ettiğini belirten Yılmaz, “Belediyemize tüm girişler HES kodu kontrolü ile yapılmakta. Böylelikle hem hemşehrilerimizin hem de çalışanlarımızın sağlığını korumuş oluyoruz. Hemşehrilerimizden de isteğimiz, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları, maske takıp, sosyal mesafelerini korumalarıdır. Korona virüs, alacağımız tedbirlerden güçlü değildir" diye konuştu.

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